La campaña libertaria en crisis por las denuncias que vinculan a Espert con un narco: la presión de Bullrich y otra candidata apuntada

NACIONALES

Patricia Bullrich no pidió permiso para sostener que José Luis Espert dé las explicaciones pertinentes sobre sus vínculos con Federico “Fred” Machado, preso por narcotráfico, que según la Justicia estadounidense le pagó US$ 200 mil al diputado y primer candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires. En el equipo de la ministra de Seguridad advierten que la información desperfila su propia gestión y su candidatura a senadora por la Capital, su trampolín para ir por la Ciudad en 2027.

“Nosotros que combatimos el narco con todo no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco”, sentenció la funcionaria en declaraciones a La Red. La ministra reclamó una explicación y aclaró que ésta puede ser o no válida.

Bullrich pateó el tablero antes de que el Presidente encabezara una reunión de Gabinete en Casa Rosada. "Ella es un animal político, avanza sin avisar", sostiene una fuente oficial. La ministra había expuesto su visión el martes en una reunión de mesa política.

Dirigentes que reportan a la ministra avizoran una debacle en la Provincia si el Gobierno no reacciona. El oficialismo aspiraba a recortar en la elección nacional del 26 de octubre la mitad de los casi 14 puntos que el peronismo le sacó en los comicios provinciales.

Ahora, en la mesa de campaña bonaerense de LLA, creen que otras variantes opositoras como la de María Eugenia Talerico pueden crecer en detrimento de la lista violeta.

La ministra no solo quiere que desplacen a Espert. También apunta contra Lorena Villaverde, la candidata a senadora de LLA, que ya estuvo envuelta en una causa por narcotráfico en los Estados Unidos y ahora es acusada de haber recibido un crédito irregular del Banco Nación por $225 millones. Su candidatura rompió el frente que los libertarios habían apalabrado con el PRO.

Al concluir la reunión de Gabinete, Manuel Adorni defendió a Espert. “Es un tema refritado de hace seis o cinco años. Viene de larga data. Si la Justicia tiene que pedirle explicaciones a Espert se las pedirá. No hay ningún cambio adicional con respecto a nada", sostuvo el vocero a propósito de la causa que se inició en el juzgado federal de San Isidro por una denuncia de Juan Grabois.

Cerca del Presidente enfatizaron fuera de micrófono que el tema no se tocó en la reunión de Gabinete, que Milei no le pidió explicaciones y que el candidato no será apartado.

El martes, el Presidente había defendido en televisión a Espert. “Esto es otra operación más, es la misma operación que le habían hecho en el año 2019, en 2021 (...) Es recurrente”, dijo el mandatario en A24, sin reparar en que legisladores de su círculo íntimo como Lilia Lemoine habían acusado de “valijero” a Espert.

El lunes por la tarde en la Rosada, se discutió en la mesa nacional del partido la situación legal del diputado y la conveniencia de mantener su candidatura. Se adujo que no tendría impacto.

Cerca de Bullrich, en cambio, consideran que hay pruebas contundentes contra el diputado. A la defensiva, la senadora tampoco quiso que Alejandro Fargosi fuera al debate en TN. La ministra y candidata quiso seducir a Espert para que fuera su candidato en la Provincia en 2023. Espert terminó como frustrado candidato a senador de Horacio Rodríguez Larreta.

Las autoridades bonaerenses de LLA ordenaron el martes que no se colocara un cartel con la cara de Espert en el ingreso a Mar del Plata. “Esperá”, fue la orden que recibieron en el cuarto municipio más poblado de la Provincia.

Dirigentes bonaerenses de LLA con pasado en el PRO recordaban el paso al costado de Fernando Niembro en 2015 cuando ascendió Silvia Lospennato e imaginaban una apuesta similar con Karen Reichardt, segunda en la lista violeta. “No le podés pedir honradez a un tipo que no tiene honor”, le dijo a Clarín uno de los muchos enemigos internos que tiene Espert en el partido.

El candidato fue siempre resistido por Karina Milei, que no le perdonaba las cosas que había dicho de su hermano, y por el resto de los actores políticos del oficialismo nacional en la Provincia. Tampoco lo quería Santiago Caputo que objetaba su “perfil gorila” ni los aliados del macrismo por su relativa potencia electoral. El fantasma de Machado ya acechaba. El Presidente lo impuso en soledad.

“Tengo claro que si fuera por ustedes no estaría acá”, les dijo Espert en 2024 a los armadores de LLA en la Provincia. Hoy en esa mesa no hay conducción. Sebastián Pareja, presidente del partido bonaerense, no se percibe como el jefe de campaña. Y varios señalan el silencio elocuente del jefe del PRO Cristian Ritondo, que hace dos meses se puso el buzo violeta.

La situación del diputado mete ruido en la estrategia de campaña provincial y nacional. La idea de asociar a los candidatos con el Presidente es inviable. Si el candidato cordobés Gonzalo Roca es Milei como Adorni fue Milei en mayo, ¿puede Milei ser también Espert? “De ninguna manera”, responden en la mesa bonaerense de LLA, donde el ruido interno nunca se detuvo, aunque apuestan que el Presidente no le soltará la mano a su amigo.

Como informó este diario, Espert se bajó de la visita a Tres Arroyos la semana pasada. En vano, le pidió a Pareja que suspendiera la actividad, adonde finalmente fueron Diego Santilli y el secretario de Industria Pablo Lavigne. El martes volvió a hacer campaña con Santilli, en Olavarría, y prometió contestarle a Grabois en tribunales.

Este jueves Espert, tenía previsto ir a La Plata y el martes caminará con el Presidente en San Isidro, el mismo lugar donde este miércoles Bullrich anunció -sin él detalles de los tres prófugos vinculados al triple crimen en Florencio Varela- , en el último día habilitado para hacer anuncios de gestión antes de los comicios.

Allí la ministra no se retractó, pero terminó por ensayar una defensa leve de Espert. "Machado recién fue imputado en 2020", dijo para justificar el viaje del candidato en el avión del detenido, aunque nada dijo sobre el presunto pago a Espert.