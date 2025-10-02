José Luis Espert eludió responder sobre si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

El diputado José Luis Espert habló este miércoles luego de
la denuncia radicada en la Justicia por Juan Grabois que lo vincula con
"Fred" Machado, un empresario supuestamente relacionado con el
narcotráfico que le habría transferido 200.000 dólares. Consultado acerca de si
recibió ese dinero, el candidato a renovar su banca por La Libertad Avanza
eludió la respuesta, al tiempo que dijo que puede "justificar" todo
su dinero.
Espert habló en A24, donde el periodista Pablo Rossi le
preguntó si recibió 200.000 dólares del empresario "Fred" Machado, quien
cumple prisión domiciliaria en Viedma en el marco de una causa que tramita en
la Justicia de Estados Unidos donde se lo vincula con el narcotráfico.
"Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de
una causa que hay en Estados Unidos... pero por favor, ¿de qué estamos
hablando?", comenzó a ensayar su respuesta Espert. "De esto yo no le
voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña", añadió,
al tiempo que subrayó que el dirigente social "fue a la Justicia con esto,
vamos a ir a la Justicia con esto".
"No vamos a hacer de un único tema este tema. Lo que no
quieren ellos es que se discutan las cosas que hay que discutir en campaña. Yo
voy a trabajar con esto en la Justicia", agregó.
Por otra parte, Espert dijo que no se bajará de su
candidatura a diputado. "De ninguna manera, estoy más fuerte que
nunca", sostuvo el economista cuando se le consultó si estaba dispuesto a
dar un paso al costado y renunciar a su candidatura tras las acusaciones.
"Todo el dinero que tengo lo puedo justificar, todo.
Tengo 64 años, de 64 tengo 40 solo en la actividad privada, y en los últimos
cuatro le agregué a la actividad privada, sacando tiempo mío, la actividad
pública para tener un país diferente", explicó sobre su patrimonio y las
dudas que cayeron sobre éste.
Y en ese contexto disparó fuerte contra el dirigente social.
"Esta mierda de Grabois cree que somos todos iguales. Grabois vive de
sacarle guita a los pobres. Yo vivo de mi laburo, de empresario agropecuario
con mis hermanos, o de los libros , o de dar clases en la universidad o de
alguna actividad de consultor", lanzó.
El fin de semana pasado un artículo periodístico publicado en
ElDiarioAr reveló, a partir de una denuncia de Grabois contra Espert, presuntos
vínculos entre el diputado y el empresario "Fred" Machado, que se
encuentra en prisión domiciliaria en su casa de Viedma por orden de la Justicia
de Estados Unidos que lo vincula al narcotráfico.
Espert respondió también sobre las declaraciones de Patricia
Bullrich este miércoles, quien primero dijo que el diputado tenía que dar
explicaciones sobre las denuncias y luego dio marcha atrás con su dura
reacción.
"Yo hablé con Patricia de esto. Ella me dijo que fue
una mezcla de una desafortunada declaración de ella y al mismo tiempo fue
malinterpretada", describió.
La versión de José Luis Espert sobre su vínculo con Fred Machado
El diputado ratificó la versión que había dado en un primer
momento, sobre cómo conoció a Fred Machado. “A principios de 2019 yo estaba
presentando mi libro La sociedad cómplice y la editorial Penguin no llegaba a
un montón de lugares. En ese mismo momento un abogado me dice que había una
persona nacida en Viedma, que vivía en Estados Unidos, un empresario muy
exitoso que apoyaba mucho las ideas de la libertad, que quería conocerme porque
le encanta mi participación en Animales Sueltos. Ahí lo conozco a Fred
Machado”, recordó.
Agregó que el empresario lo trasladó a Viedma en su avión
privado y que luego él le agradeció públicamente. “Y después…. (realiza un
gesto con sus manos para expresar que no sucedió nada más)”. Subrayó además que
en enero de 2019, cuando presentó el libro, no estaba en campaña, que
arrancaría recién en agosto, luego de oficializarse la lista que lo llevaba a
él como candidato a presidente.
"¿Puedo saber yo cuando en 2019 voy a presentar mi
libro lo que hace esa persona cuatro años después ? Ni idea", añadió en su
descargo televisivo.
La explicación de José Luis Espert cuando le preguntaron por qué usó aviones de Machado para su campaña
Espert fue también consultado acerca de si utilizó aviones y
autos blindados propiedad de Machado para su campaña presidencial de 2019. El
diputado pateó la pelota hacia afuera y apuntó contra los dueños de los sellos
partidarios con los que compitió en ese momento: Unir (de Alberto Asseff) y
Unite (José Bonacci).
"Nosotros los candidatos en campaña nos subimos a donde
el sello partidario con el que competís nos dice a donde tenemos que ir. Un
candidato no maneja plata de campaña", explicó Espert.
"Hubo un primer (sello) que era Unir, de un diputado
Assef, y después fue Unite, de Bonacci. Y yo subí a los aviones que ellos me
proveían, a las camionetas que ellos me proveían... la cantidad de gente que
set e acerca en campaña es enorme", añadió.
Minutos después de la entrevista, Bonacci pidió salir al
aire con los periodistas presentes en el piso para dar su versión de los hechos
que se remontan a la campaña presidencial de 2019.
"Yo llegué dos meses antes de la fecha de la elección
para salvarlo de la proscripción a Espert porque el Gobierno le quitó el
partido de Asseff (Unir). Yo fui bastante claro respecto a cómo llevar la
contabilidad partidaria con Espert, con (José Luis) Rosales y con Nazareno
Etchepare. Les informé cuáles deberían haber sido las formas legales para
llevar la contabilidad. Yo no tuve contacto jamás, ni el Tesorero partidario,
Antonio Montenegro, nunca se nos informó de aportes privados", explicó el
dirigente partidario.
Tras negar haber conocido a Machado, Bonacci se despegó de
todo tipo de vínculo con éste y dijo que proveyó logística como viajes en avión
y traslado terrestre a Espert, no al partido. "Al sello partidario, tengo
que decirte rotundamente no. A Espert evidentemente sí, hay 30 viajes",
indicó.
Por último, Bonacci aseguró que respeta a Espert, a quien
llamó "el profe", pero dijo que "en este caso está
mintiendo". "No fue el sello partidario quien le proveyó los medios
de locomoción", concluyó.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes