Milei volvió a respaldar a Espert como candidato y acusó al kirchnerismo de armar operaciones

Javier Milei volvió a defender a José Luis Espert en medio de las acusaciones de la oposición contra el calvo economista por supuestamente haber recibido financiamiento narco: dijo que no le pidió aclaraciones, negó haber pensado en desplazarlo como candidato de LLA en la Provincia y adjudicó el escándalo a una supuesta "operación y chimentos de peluquería" por parte del kirchnerismo . "No voy a dejar que psicópatas me marquen la agenda y digan quién me tiene que acompañar", enfatizó.
En una entrevista con radio Mitre, el Presidente cerró filas
en torno al economista que encabeza la boleta de LLA a diputados nacionales en
la Provincia, y rechazó tener que pedirle explicaciones sobre sus vínculos con
Federico “Fred” Machado, preso por narcotráfico, que según la Justicia
estadounidense le pagó US$ 200 mil al actual diputado en su campaña de 2019.
Durante la extensa nota nocturna con el periodista deportivo
Gabriel Anello, en la que pidió un té para cuidar su voz y en la que se lo
observó en un tono calmo, Milei dijo que "no vamos a permitir que nos
quieran imponer a quién echar por una operación, por chimentos de peluquería” y
apuntó contra Juan Grabois -"un competidor porque va como 3° candidato a
diputado" por el peronismo de Provincia- por la dura acusación contra
Espert.
En primer término, el mandatario se expresó elípticamente al
escándalo en torno el economista que hizo popular la frase "cárcel o
bala". Negó tener un gobierno "corrupto" y sostuvo que la
supuesta "operación" en contra del candidato libertario "es de
gente con experiencias en ensuciar gente, como el caso de (el ex candidato del ARI
Enrique) Olivera. Confío en que los argentinos no se van a dejar manipular por
un conjunto de mentirosos".
Con un tono pausado, el mandatario remarcó que "si yo
creyera que alguno (de sus funcionarios) está sucio, ya lo habría echado"
y acusó al kirchnerismo "que como el ladrón, cree a todos son de su
condición". Además, reconoció que "no necesito ninguna aclaración de
Espert" ni "pensé en correrlo" de su candidatura. Atribuyó el
escándalo a "un refrito del año 2019: fue candidato y elegido en 2021, en
2023 formó parte del armado de Larreta. Tengo claro que es una operación"
En este marco, el jefe de Estado acusó al kirchnerismo por
haber urdido dicha "operación" en contra del primer candidato de LLA
en Provincia. "Los que tienen que dar explicaciones de corrupción son
ellos. Su Jefa (por Cristina Kirchner) esta presa con una tobillera y todavía
le quedan 3 causas muy pesadas, como Cuadernos. No están en condiciones de
acusar a nadie", insistió.
En otro tramo del reportaje, el mandatario sostuvo en que su
administración está intentado recomponer el vínculo con los gobernadores para
vigorizar la gobernabilidad. "De repente, nos juntamos con Mauricio
Macri", recordó al hacer mención a la reunión del último domingo en la
quinta de Olivos, y admitió que "estamos trabajando activamente" con
"todas las provincias", pero "la pirotecnia electoral" hace
"creer" que "las diferencias son más grandes".
En este marco, Milei evaluó que su gestión está construyendo
"las bases de la gobernabilidad" para desde el 11 de diciembre
"sacar las reformas estructurales" -la tributaria, laboral y una
continuación de la apertura económica del país- aunque insistió que "la
pirotecnia electoral" complica hoy el diálogo, por ejemplo, con los
gobernadores "aliados".
Luego anticipó que en el cónclave con Donald Trump del 14 de
octubre en la Casa Blanca, habrá anuncios importantes. Pero indicó que ya el
ministerio de Economía trabaja en "la letra chica" del acuerdo que
anunció el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Acusó al
kirchnerismo también por la desconfianza del mercado y la actual crisis
financiera. "Es una cuestión de tener que pasar este infierno que es el
año electoral", reconoció.
