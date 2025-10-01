Volvieron a aumentar los peajes de AUBASA

La Provincia autorizó una actualización promedio del 5% en al Autovía 2. Las barreras de la Autovía 2 acumulan un aumento del 622% en el segundo mandato de Kicillof.
El Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires aprobó este martes una
actualización promedio del 5% en el cuadro tarifario de la concesionaria Aubasa
en las estaciones de peaje del Sistema Vial Integrado del Atlántico y en la
Autopista Buenos Aires – La Plata.
El incremento se
hará efectivo desde octubre y está determinado por una metodología de
actualización trimestral a través de un coeficiente que toma en cuenta diversas
variables que afecta el esquema de costos, donde Aubasa presentó a
Infraestructura una solicitud de revisión a comienzos de septiembre.
El nuevo cuadro
tarifario establece un peaje de $6.500 para la Categoría 1 (2 ejes) en las
barreras de Samborombón y Maipú de la Autovía 2 y un precio bonificado de
$5.200, que se aplica fuera de los fines de semana. Actualmente, dichos valores
son de $6.200 y $4.900, respectivamente. En tanto, el peaje unificado de Hudson
sentido a Buenos Aires tiene un valor de $4.000 en horario no pico y de $5.000
en horario pico. Así entonces, en un viaje de Mar del Plata a Buenos Aires se
deberá abonar $17.000 en horario no pico.
Los peajes de la costa vienen teniendo un marcado aumento desde comienzos de 2024, con el comienzo del segundo mandato del gobernador Axel Kicillof. Por caso, cada peaje de la Autovía 2 tenía un valor de $900, teniendo un incremento de 622% en 21 meses, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período es de 160%.
Peajes de Samborombón/Maipú (Ruta 2) y La Huella (Ruta 11)
Categoría 1 (2 ejes): de $6.200 a $6.500
Bonificado: de $4.900 a $5.200
Categoría 2 (2 ejes – Altura mayor a 2,1 m): de $12.300 a $13.000
Categoría 3 (3 y 4 ejes – Altura menor a 2,1 m): de $12.300 a $13.000
Categoría 4 (3 y 4 ejes – Altura mayor a 2,1 m): de $18.400 a $19.500
Categoría 5 (5 y 6 ejes): de $24.500 a $26.000
Categoría 6 (más de 6 ejes): de $30.600 a $32.500
Peaje Mar Chiquita (Ruta 11)
Categoría 1 (2 ejes): de $2.900 a $3.000
Bonificada: de $2.300 a $2.400
Categoría 2 (2 ejes – Altura mayor a 2,1 m): de $5.700 a $6.000
Categoría 3 (3 y 4 ejes – Altura menor a 2,1 m): de $5.700 a $6.000
Categoría 4 (3 y 4 ejes – Altura mayor a 2,1 m): de $8.5000 a $9.000
Categoría 5 (5 y 6 ejes): de $11.300 a $12.000
Categoría 6: (más de 6 ejes) de $14.100 a $15.000
Peajes de Madariaga (Ruta 74)
Categoría 1 (2 ejes): de $2.600 a $2.800
Bonificada: de $2.100 a $2.200
Categoría 2 (2 ejes – Altura mayor a 2,1 m): de $5.200 a $5.500
Categoría 3 (3 y 4 ejes – Altura menor a 2,1 m): de $5.200 a $5.500
Categoría 4 (3 y 4 ejes – Altura mayor a 2,1 m): de $7.700 a $8.2000
Categoría 5 (5 y 6 ejes): de $10.300 a $11.000
Categoría 6 (más de 6 ejes): de $12.900 a $13.700
GENERAL JUAN MADARIAGA
