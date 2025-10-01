Volvieron a aumentar los peajes de AUBASA

La Provincia autorizó una actualización promedio del 5% en al Autovía 2. Las barreras de la Autovía 2 acumulan un aumento del 622% en el segundo mandato de Kicillof.

El Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires aprobó este martes una actualización promedio del 5% en el cuadro tarifario de la concesionaria Aubasa en las estaciones de peaje del Sistema Vial Integrado del Atlántico y en la Autopista Buenos Aires – La Plata.

El incremento se hará efectivo desde octubre y está determinado por una metodología de actualización trimestral a través de un coeficiente que toma en cuenta diversas variables que afecta el esquema de costos, donde Aubasa presentó a Infraestructura una solicitud de revisión a comienzos de septiembre.

El nuevo cuadro tarifario establece un peaje de $6.500 para la Categoría 1 (2 ejes) en las barreras de Samborombón y Maipú de la Autovía 2 y un precio bonificado de $5.200, que se aplica fuera de los fines de semana. Actualmente, dichos valores son de $6.200 y $4.900, respectivamente. En tanto, el peaje unificado de Hudson sentido a Buenos Aires tiene un valor de $4.000 en horario no pico y de $5.000 en horario pico. Así entonces, en un viaje de Mar del Plata a Buenos Aires se deberá abonar $17.000 en horario no pico.

Los peajes de la costa vienen teniendo un marcado aumento desde comienzos de 2024, con el comienzo del segundo mandato del gobernador Axel Kicillof. Por caso, cada peaje de la Autovía 2 tenía un valor de $900, teniendo un incremento de 622% en 21 meses, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período es de 160%.





Peajes de Samborombón/Maipú (Ruta 2) y La Huella (Ruta 11)

Categoría 1 (2 ejes): de $6.200 a $6.500

Bonificado: de $4.900 a $5.200

Categoría 2 (2 ejes – Altura mayor a 2,1 m): de $12.300 a $13.000

Categoría 3 (3 y 4 ejes – Altura menor a 2,1 m): de $12.300 a $13.000

Categoría 4 (3 y 4 ejes – Altura mayor a 2,1 m): de $18.400 a $19.500

Categoría 5 (5 y 6 ejes): de $24.500 a $26.000

Categoría 6 (más de 6 ejes): de $30.600 a $32.500

Peaje Mar Chiquita (Ruta 11)

Categoría 1 (2 ejes): de $2.900 a $3.000

Bonificada: de $2.300 a $2.400

Categoría 2 (2 ejes – Altura mayor a 2,1 m): de $5.700 a $6.000

Categoría 3 (3 y 4 ejes – Altura menor a 2,1 m): de $5.700 a $6.000

Categoría 4 (3 y 4 ejes – Altura mayor a 2,1 m): de $8.5000 a $9.000

Categoría 5 (5 y 6 ejes): de $11.300 a $12.000

Categoría 6: (más de 6 ejes) de $14.100 a $15.000

Peajes de Madariaga (Ruta 74)

Categoría 1 (2 ejes): de $2.600 a $2.800

Bonificada: de $2.100 a $2.200

Categoría 2 (2 ejes – Altura mayor a 2,1 m): de $5.200 a $5.500

Categoría 3 (3 y 4 ejes – Altura menor a 2,1 m): de $5.200 a $5.500

Categoría 4 (3 y 4 ejes – Altura mayor a 2,1 m): de $7.700 a $8.2000

Categoría 5 (5 y 6 ejes): de $10.300 a $11.000

Categoría 6 (más de 6 ejes): de $12.900 a $13.700