José Luis Espert pidió licencia hasta el final de su mandato como diputado nacional de La Libertad Avanza. Será hasta el 8 de diciembre, “por motivos particulares”. El legislador de LLA ya se había bajado de la candidatura para renovar su banca como cabeza de lista en Provincia para las elecciones del 26 de octubre y de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, que lideraba

Espert le envió una breve nota al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, en la que le anunció formalmente su decisión: “Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”.

La decisión del economista libertario se conoció a poco de empezada la sesión en Diputados en la que la oposición busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno, una herramienta fundamental para el presidente Javier Milei, ya que el oficialismo tiene minoría parlamentaria en ambas cámaras legislativas.

Imputaron a Espert en la causa por lavado de dinero: lo investigan por haber recibido US$200.000 de Fred Machado

La licencia de Espert como diputados se conoció además luego de la imputación que dispuso el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, por lavado de dinero. El fiscal dispuso esta medida en la causa iniciada por una denuncia del dirigente social y candidato a diputado de Fuerza Patria, Juan Grabois, por haber recibido US$200.000 en 2020 por parte del empresario, Federico “Fred” Machado, detenido, investigado por narcotráfico, y que será extraditado a Estados Unidos.

Según la presentación de Grabois, Espert recibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

Domínguez ya solicitó al juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, las primeras medidas de prueba para lograr juntar información sobre el dinero que recibió el economista. Grabois pidió además que se investigue si los fondos que recibió Espert “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”.