HORROR EN BAHÍA BLANCA: Doble femicidio de madre e hija quienes fueron calcinadas

Mientras se espera por el resultado de la autopsia y de las
pericias oficiales en el domicilio de Santa Fe 2332 del Barrio Thompson, donde
esta madrugada dos mujeres (madre e hija) fueron halladas calcinadas, aún hay
circunstancias que no terminan de quedar claras.
La primera de las hipótesis que maneja la justicia es que
alguien vinculado afectivamente a Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, mantuvo
un entredicho, la mató, luego llegó Mariana Belén Bustos (25) y decidió
ultimarla también, para luego prenderlas fuego.
La otra teoría es que las víctimas estaban en el domicilio
cuando arribó un tercer sujeto. Hubo un altercado entre los tres y el hombre
que huyó (presumiblemente según testigos en una moto roja) las ultimó para
luego iniciar las llamas que le permitían borrar pruebas.
Los peritos detectaron que faltaba la tapa del tanque de
combustible de la moto de la joven y las mangueras estaban cortadas. Se presume
que el autor del ataque utilizó esa nafta para iniciar el incendio en el
dormitorio y huyó en su rodado.
