HORROR EN BAHÍA BLANCA: Doble femicidio de madre e hija quienes fueron calcinadas

NACIONALES

Mientras se espera por el resultado de la autopsia y de las pericias oficiales en el domicilio de Santa Fe 2332 del Barrio Thompson, donde esta madrugada dos mujeres (madre e hija) fueron halladas calcinadas, aún hay circunstancias que no terminan de quedar claras.

La primera de las hipótesis que maneja la justicia es que alguien vinculado afectivamente a Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, mantuvo un entredicho, la mató, luego llegó Mariana Belén Bustos (25) y decidió ultimarla también, para luego prenderlas fuego.

La otra teoría es que las víctimas estaban en el domicilio cuando arribó un tercer sujeto. Hubo un altercado entre los tres y el hombre que huyó (presumiblemente según testigos en una moto roja) las ultimó para luego iniciar las llamas que le permitían borrar pruebas.

Los peritos detectaron que faltaba la tapa del tanque de combustible de la moto de la joven y las mangueras estaban cortadas. Se presume que el autor del ataque utilizó esa nafta para iniciar el incendio en el dormitorio y huyó en su rodado.