MADARIAGA: Este jueves comienza el curso de Testing y ya hay más de 230 personas se inscribieron

Los interesados aún pueden anotarse. La primera clase
(presencial) será este jueves en la Casa de la Cultura, luego los encuentros
serán virtuales. Y vos… ¿Te imaginas trabajar probando aplicaciones como tik
tok, Instagram, You Tube o Netflix?. Todos los detalles en esta nota. Este
jueves, 28 de agosto dará inicio un nuevo curso gratuito relacionado a la
tecnología informática. En este caso la capacitación será sobre Testing de
Software, hoy fundamental en el desarrollo tecnológico y una real oportunidad
de trabajo para quienes adquieran las habilidades necesarias para desempeñarse
en el área.
El curso tendrá una duración de 10 encuentros, el primero de
ellos presencial (jueves a las 18 Hs en la Casa de la Cultura) y el resto de
cursada virtual.
El responsable de dictarlo será Martín Piscitelli de la
empresa Softtek, quien si bien inició como tester ahora es Service Manager de
la compañía multinacional.
Hasta el momento ya son 230 los inscriptos, pero confirmaron
desde la Secretaría de Producción que aún quedan cupos disponibles. Es
importante destacar que para la capacitación NO se requiere experiencia previa
y que está destinada a toda la comunidad (mayor de 16 años).
Si te interesa la propuesta, inscribite previamente en el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMiX8JXu34hrG8eBwRn8DDFTGQJDPUUQZkHlhcL62svVQCLQ/viewform
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes