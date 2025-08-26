MADARIAGA: Este jueves comienza el curso de Testing y ya hay más de 230 personas se inscribieron

Los interesados aún pueden anotarse. La primera clase (presencial) será este jueves en la Casa de la Cultura, luego los encuentros serán virtuales. Y vos… ¿Te imaginas trabajar probando aplicaciones como tik tok, Instagram, You Tube o Netflix?. Todos los detalles en esta nota. Este jueves, 28 de agosto dará inicio un nuevo curso gratuito relacionado a la tecnología informática. En este caso la capacitación será sobre Testing de Software, hoy fundamental en el desarrollo tecnológico y una real oportunidad de trabajo para quienes adquieran las habilidades necesarias para desempeñarse en el área.

El curso tendrá una duración de 10 encuentros, el primero de ellos presencial (jueves a las 18 Hs en la Casa de la Cultura) y el resto de cursada virtual.

El responsable de dictarlo será Martín Piscitelli de la empresa Softtek, quien si bien inició como tester ahora es Service Manager de la compañía multinacional.

Hasta el momento ya son 230 los inscriptos, pero confirmaron desde la Secretaría de Producción que aún quedan cupos disponibles. Es importante destacar que para la capacitación NO se requiere experiencia previa y que está destinada a toda la comunidad (mayor de 16 años).

Si te interesa la propuesta, inscribite previamente en el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMiX8JXu34hrG8eBwRn8DDFTGQJDPUUQZkHlhcL62svVQCLQ/viewform