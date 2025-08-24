MADARIAGA: Otra batalla campal a la salida de un local nocturno deja como saldo pedradas y daños en autos estacionados

MADARIAGA

Es la tercera vez en menos de 10 meses que los vecinos de 25 de Mayo entre Mitre y Belgrano reportan enfrentamientos en la salida de la cervecería Brothers.

Esta vez varias cámaras de seguridad y los propios vecinos grabaron en video lo acontecido: entre 15 y 20 personas se pelean y se arrojan piedras en medio de gritos pasadas las 5:30 de la mañana.

Es que los reclamos son reiterados y han llegado al HCD sin que haya respuestas. El sitio está habilitado como local con mesas y, eventualmente, algún show musical pero las mesas se corren y se transforma en disco en varias oportunidades. Si bien cumple con todas las medidas de seguridad certificadas pasa a cumplir otra función comercial que se extiende de horario.





Las peleas se suceden en las afueras del comercio y, a finales del año pasado, hubo rotura de cristales en dos locales de la Martínez Guerrero.

En lo ocurrido este domingo no se ve presencia policial en el lugar y fueron los propios vecinos que salieron de sus casas para tratar de calmar a los revoltosos. Incluso algunos movían sus autos con rapidez para evitar que alguna piedra cause mayores daños.