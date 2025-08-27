En X acusan a Martín Menem de tener una cuenta trucha para atacar a Santiago Caputo

El presidente de la Cámara baja negó ser el dueño de Praetor
de León. La cuenta publicó por error la agenda del diputado.
Una confusión en la red social X desató un nuevo capítulo en
las internas libertarias. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín
Menem, se vio obligado a desmentir ser el dueño de una cuenta apócrifa que no
solo publicaba mensajes haciéndose pasar por él.
Según supo Noticias Argentinas, el escándalo estalló cuando
la cuenta "@PraetorLeon", atribuida al riojano, publicó un mensaje
que replicaba exactamente su agenda televisiva, generando sospechas de que
Menem había cometido un error y había tuiteado desde su perfil falso.
Ante la viralización, el propio legislador salió a
despegarse: "No tengo nada que ver con esta cuenta. Dejen de montarse en
cada operación BERRETA por favor. Gracias".
