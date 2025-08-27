En X acusan a Martín Menem de tener una cuenta trucha para atacar a Santiago Caputo

NACIONALES





El presidente de la Cámara baja negó ser el dueño de Praetor de León. La cuenta publicó por error la agenda del diputado.

Una confusión en la red social X desató un nuevo capítulo en las internas libertarias. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se vio obligado a desmentir ser el dueño de una cuenta apócrifa que no solo publicaba mensajes haciéndose pasar por él.

Según supo Noticias Argentinas, el escándalo estalló cuando la cuenta "@PraetorLeon", atribuida al riojano, publicó un mensaje que replicaba exactamente su agenda televisiva, generando sospechas de que Menem había cometido un error y había tuiteado desde su perfil falso.

Ante la viralización, el propio legislador salió a despegarse: "No tengo nada que ver con esta cuenta. Dejen de montarse en cada operación BERRETA por favor. Gracias".