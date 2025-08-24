MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: Otra pelea a la salida de un bar dejó un herido leve

Un joven de 21 años denunció que fue golpeado por otro hombre de 23 años con quien mantiene problemas de vieja data a la salida de un bar del barrio Belgrano.
Todo se desencadenó en la madrugada del sábado en Perú entre
Costa Rica y Nicaragua cuando el denunciante estaba a bordo de su auto, un Ford
Ka, y empezó a ser increpado.
Comenzó entre ambos un fuerte cruce de palabras y el
enfrentamiento en donde la víctima manifestó haber recibido varios golpes en el
rostro que obligaron a un informe médico para catalogar las heridas.
