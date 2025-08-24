MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: Otra pelea a la salida de un bar dejó un herido leve

MADARIAGA

Un joven de 21 años denunció que fue golpeado por otro hombre de 23 años con quien mantiene problemas de vieja data a la salida de un bar del barrio Belgrano.

Todo se desencadenó en la madrugada del sábado en Perú entre Costa Rica y Nicaragua cuando el denunciante estaba a bordo de su auto, un Ford Ka, y empezó a ser increpado.

Comenzó entre ambos un fuerte cruce de palabras y el enfrentamiento en donde la víctima manifestó haber recibido varios golpes en el rostro que obligaron a un informe médico para catalogar las heridas.