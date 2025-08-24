PINAMAR - MADARIAGA | PRIMERO EN CNM: Hay dos demorados por el asalto armado a un joven al que le sacaron dinero en Pinamar

Un violento robo se registró en calle Del Melgacho 1258, Pinamar, cuando un joven de 26 años fue sorprendido el jueves por la noche por dos delincuentes armados que lo golpearon, maniataron y le sustrajeron una importante suma de dinero.





Ahora CNM supo sobre la demora de dos personas en General Madariaga y la incautación de una camioneta que aparece en grabaciones de video que aportó la Secretaría de Seguridad de Pinamar en la zona y hora en la que se cometió el ilícito.





El hecho





La víctima, identificada como M. A. M., administrativo y vendedor de teléfonos iPhone por redes sociales, se encontraba sola en su domicilio cuando dos hombres encapuchados y vestidos de negro golpearon a su puerta. Al abrir, fue reducido por los intrusos: uno portaba un arma de fuego y el otro una barreta.





Los agresores lo ingresaron por la fuerza, lo golpearon y lo encerraron en el baño, donde lo dejaron maniatado. Sustrajeron $2.000.000 y 1.500 dólares en efectivo. Durante el asalto, uno de ellos efectuó un disparo que rozó la cabeza de la víctima, causándole una lesión leve.





Tras lograr liberarse, el hombre llamó al 911. Personal policial y una ambulancia acudieron al lugar y lo trasladaron al Hospital de Pinamar para su atención médica. Presentaba contusión en la zona auricular derecha, una herida cortante y hematomas en el cuello.





La investigación





En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó peritajes, y se efectuó un relevamiento de cámaras y testimonios. Aunque inicialmente no había registros fílmicos claros ni testigos, la investigación avanzó gracias a tareas de inteligencia de la SubDDI Villa Gesell y el GTO Pinamar.





Mediante distintos análisis se pudo identificar un vehículo Ford Ecosport negro que se cree es el utilizado en el robo.





En las últimas horas el rodado fue localizado e interceptado en calles 115 y 18 de General Madariaga por personal de la EPC local, en un operativo conjunto con CPR Madariaga y SubDDI Villa Gesell.





En el interior se encontraban dos hombres de 36 y 22 años quienes quedaron demorados y mañana deberán declarar ante laa UFID N.º 4 de Pinamar, a cargo del Dr. Juan Pablo Calderón.





Por otro lado, los investigadores creen que hay un tercer involucrado que tiene 20 años y aparece mencionado en el proceso.