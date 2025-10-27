MADARIAGA: Hubo demoras en la Ruta 74 por la cabalgata de apertura Del Talar

MADARIAGA

Usuarios reportaron severas demoras en la Autovía 74 en el camino a Pinamar durante la mañana de este lunes por la realización de la tradicional Cabalgata que da inicio a la Fiesta del Talar en el predio de la Invernada y que se extiende desde la rotonda de nuestra ciudad hasta el kilómetro 5 en donde está el predio de La Invernada.

Quienes debían circular en auto demoraron más de 40 minutos para llegar hasta el barrio Kennedy y el reclamo era reiterado dado que llegaban tarde a sus trabajos.

La Autovía tenía una circulación inferior a los 5 kilómetros hora y la incidencia, que si bien es conocida en la zona, no fue prevista por personal de AUBASA en sus reportes oficiales.