Cristian Graf fue sobreseído por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan

El juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional N° 56, dictó el sobreseimiento de Cristian Norberto
Graf, imputado por el encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima, cuyos
restos fueron hallados el 20 de mayo pasado, en el patio de un chalet del
barrio porteño de Coglhan, lindero a una casa donde vivió Gustavo Cerati.
La resolución del magistrado, a la que tuvo acceso Infobae,
se conoce una semana después de que Graf brindara su declaración indagatoria
ante el propio juez Litvack y el fiscal Martín López Perrando, instancia
durante la cual negó su participación en el crimen de la víctima y rechazó
haber tenido relación o recuerdo alguno de Fernández Lima, incluso tras ser
confrontado con registros escolares.
Durante la indagatoria, Graf (59), imputado por
encubrimiento, contó detalles de su vida personal y familiar, e incluso habló
de su situación de salud, marcada por la hipertensión bajo tratamiento. En ese
contexto, dijo que su hermana, Ingrid Graf, vive cercana al núcleo familiar y,
al momento de los hechos, fue ella quien lo llamó para avisarle del hallazgo,
ya que él se encontraba, como de costumbre, cumpliendo su jornada laboral.
Sobre los hechos investigados, Graf negó tener relación o
recuerdo alguno de la víctima, incluso tras ser confrontado con registros
escolares. “No recuerdo a esta persona, Fernández Lima, yo me entero del hecho
en sí cuando estaba trabajando, mi hermana me llama, fue cerca del mediodía…
Luego fuimos a declarar a la Policía, le tomaron declaración a mi hermana
porque fue la que estaba”, dijo y narró que llegó al domicilio cuando las
autoridades ya estaba en el lugar del hallazgo.
Añadió, además, que desconocía por completo el origen de los
restos hallados en el jardín de su propiedad. Remarcó que su contacto con los
obreros que trabajaban en la medianera era estrictamente eventual y referido
únicamente a cuestiones edilicias.
Graf también dejó asentado que las explicaciones
alternativas que circularon (“huesos traídos por camión”, “una iglesia
antigua”, “un establo”) no partieron de su propia boca, y que en realidad lo
mencionado en charlas con los obreros respecto a una iglesia obedeció a una
anécdota sobre la antigua historia del barrio.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes