El audio de las gitanas acusadas de haberle robado los ahorros a la peluquera que se mató: “Es tu problema”

NACIONALES

La Policía de Lomas de Zamora se encuentra en la búsqueda de tres mujeres gitanas acusadas de haberle robado los ahorros de toda su vida a Merlín Díaz , una peluquera de 30 años que, luego de darse cuenta del engaño, tomó ácido muriático y se suicidó.

En un audio al que accedió TN , se puede escuchar cómo una de las sospechosas habló con la víctima, luego de que se diera cuenta de que la habían engañado. “ Me extraña que por tan poca cosa querés hacer eso. Esto es tu problema ”, le respondió cuando Díaz le advirtió que se iba a quitar la vida si no le devolvían el dinero.

En ese intercambio, la víctima le envió un video en el que le mostró que estaba a punto de tomarse una botella de ácido muriático. “ Si no vienen, van a cargar con mi vida ”, dijo.

“Me extraña que te pongas así, porque lo estás sabiendo... Dios te va a castigar si no te sacás esas palabras de la boca”, se escucha a una de las gitanas decirle a la peluquera. “ Yo te voy a llevar la plata , no seas pel...”, cerró en el audio.

Todo comenzó el 15 de enero cuando las acusadas entraron al local de Merlín Díaz, ubicado en la localidad de Ingeniero Budge, y comenzaron a entablar una relación con ella mientras se atendían.

En esas charlas, Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanich y María Silvia Mitrovich lograron convencer a Díaz de que alguien le había hecho un “ trabajo malicioso ” y que, por ese motivo, no podía progresar con su negocio. Ellas le aseguraron que podía hacerle una “ limpieza espiritual ” para que le empiece a ir mejor económicamente.

El marido de Merlín le advirtió que no confiara en ellas, pero la peluquera siguió en contacto con las gitanas en secreto.

El 20 de enero, las gitanas volvieron a la peluquería de Merlín y le pidieron que les entregara todos sus ahorros en efectivo, que sumaban un total de 14 millones de pesos . Supuestamente, una vez que realizaran la “limpieza” le iban a devolver los billetes, pero eso nunca sucedió.

Con el correr de las horas, Merlín entró en desesperación y tomó una botella de ácido muriático para quitarse la vida . “Mire señora, por su culpa mire lo que voy a hacer ahora”, le dijo en un video a una de las gitanas antes de beber la sustancia.

En cuanto la víctima comenzó a sentirse mal, se arrepintió y alcanzó a pedirle ayuda a su pareja. Si bien él la trasladó de urgencia al hospital, murió poco después de ingresar .

En sus últimos momentos de vida, Díaz llegó a escribir una carta dirigida a su esposo y su familia en donde confesaba que había sido estafada por las tres sospechosas. “ Las gitanas son las culpables. Me robaron toda mi vida, me robaron mi plata ”, escribió en un cuaderno, un documento que ahora forma parte del expediente.

La investigación de la muerte de Díaz está a cargo de la UFI N°19 de Lomas de Zamora. Los peritos analizaron las cámaras de seguridad, lo cual permitió identificar a las acusadas, que usaron identidades falsas.

El fiscal Ignacio Torrigino dictó la orden de detención para las tres prófugas, según informó Diario Conurbano.

Fuente: TN