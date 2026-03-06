Dejar una taza con arroz en el baño: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Dejar una taza con arroz en el baño parece algo extraño, pero lo que muchas personas no saben es que tiene distintos beneficios que puede cambiar el aspecto de ese espacio, convirtiéndose en un aliado para combatir la humedad y olores desagradables .

El secreto está en una propiedad natural de este alimento, que sirve para absorber la humedad del ambiente . Por eso, muchas personas lo usan en espacios donde el vapor y el agua se acumulan, como el baño después de una ducha caliente.

Cuando el aire está menos húmedo, es menos probable que aparezcan esos malos olores que nadie quiere en su casa. Así, el arroz ayuda a mantener el ambiente más seco y fresco , sin necesidad de aerosoles ni productos costosos.

Además, si le agregás unas gotas de aceite esencial (de lavanda, limón, eucalipto o el que más te guste), el arroz absorbe el aroma y lo libera de a poco, perfumando el baño de manera natural. Es una forma económica y ecológica de tener un ambiente agradable todos los días.

Con el paso de los días, el arroz va perdiendo su capacidad de absorber humedad. Por eso, lo ideal es renovarlo cada dos o tres semanas para que el efecto siga siendo el mejor.

Fuente: TN