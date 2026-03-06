MADARIAGA: COEMA le dice adiós a la factura en papel

MADARIAGA





La Cooperativa Eléctrica de Madariaga (COEMA) anunció que a partir del 1° de mayo de 2026 dejará de repartir facturas en papel, ya que adoptará de manera definitiva la factura digital como único medio de distribución para sus usuarios.





Según informaron desde la entidad, los asociados podrán recibir la factura por correo electrónico, abonarla a través de la oficina virtual o retirarla personalmente en la sede de la cooperativa, en caso de necesitarla.





Desde COEMA explicaron que la decisión se enmarca en un proceso de modernización de los servicios y, al mismo tiempo, en una política orientada al cuidado del medio ambiente, ya que permitirá reducir el consumo de papel y la huella ambiental que genera su producción y distribución.





Además, destacaron que la factura digital resulta más ágil, segura y accesible para los usuarios.





En ese sentido, la cooperativa invitó a los vecinos a adherirse al sistema registrándose en la oficina virtual, disponible en su sitio web oficial: www.coemaltda.com.ar





Con esta medida, la institución busca dar un nuevo paso hacia la digitalización de sus servicios y una gestión más sustentable en el distrito.