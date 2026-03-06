Violento asalto en Rosario: balean a un policía y para escapar robaron una patrulla

NACIONALES

Un agente de la Policía de Santa Fe sufrió graves heridas este viernes por la tarde cuando se cruzó a los tiros con un grupo de asaltantes que había ingresado a robar a una vivienda de la zona sur de Rosario, donde la fuerza de seguridad investiga lo ocurrido.

Cerca de las 16, los vecinos dieron el alerta a la Policía luego de que el grupo armado atacó la casa de un hombre en la calle Comodoro Rivadava al 2.600 . Habían llegado en un vehículo utilitario oscuro y, al parecer, vestían uniformes azules.

Los asaltantes intentaron i ngresar por la cochera a la propiedad, lo que disparó las alarmas en la zona por lo inusual de sus movimientos. Ante ello, en situaciones que están bajo investigación, un agente policial que trabaja en la zona intentó detenerlos.

Su presencia generó la reacción de los asaltantes que abrieron fuego y en el intercambio de disparos, según los vecinos, hubo entre una docena y quince tiros. En ese contexto, el suboficial de la Policía santafesina resultó herido con un balazo en el cuello.

El tiroteo generó la rápida huida del grupo de asaltantes y, de acuerdo a los testimonios recogidos por la prensa rosarina, al menos dos de ellos se subieron a una camioneta policial de las nuevas Fiat Toro que usa la policía provincial, y la abandonaron a los pocos metros.

Uno de los vecinos contó a radio Cadena 3 que en su familia no salían del shock por la sucesión de balazos. "Fue una balacera terrible", r emarcó el hombre que estaba con sus hijos cuando pasaron los ladrones a la carrera y apuntó que "se escondieron detrás de mi camioneta y desde ahí tiraban".

Otro de los vecinos contó que vieron a un hombre desconocido para los vecinos en una esquina del barrio hablando insistentemente por teléfono celular, que luego salió corriendo pese a caerse en reiteradas ocasiones al piso y subir a un auto, por lo que estimaron que p odría estar vinculado con el asalto.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron a los medios de Rosario que en los alrededores encontraron un arma, una campera y varios dólares, que se presume le fueron robado a la víctima.

En tanto, el suboficial de la policía de Santa Fe que recibió un balazo en el cuello, quedó internado en el hospital Italiano de Rosario, en estado reservado . Según fuentes policiales, el agente herido presta servicio en el Centro de Justicia Penal.

La Policía montó un gran operativo en la zona , que abarcaba también la avenida Callao y sus alrededores para peritar la zona, buscar pistas que permitan dar con la banda que perpetró el asalto y dejó al agente en riesgo de vida.

Fuente: Clarín