Si soñás muchas veces con la misma persona, hay un por qué y lo tenés que saber

NACIONALES

Es común que habitualmente soñemos con personas conocidas , pero cuando una sola se repite una y otra vez entramos en dudas de por qué sucede. Si bien muchos dicen que es porque ese alguien estuvo pensando en nosotros, también puede deberse a otras cuestiones específicas.

Desde la psicología y la investigación sobre el sueño, los expertos aseguran que estos sueños recurrentes suelen estar ligados a emociones, recuerdos o pensamientos que el cerebro sigue procesando, incluso mientras dormimos.

El neurocientífico y psicólogo Matthew Walker , de la University of California , Berkeley, sostiene que durante el sueño el cerebro reorganiza recuerdos y procesa emociones. Si una persona tiene una carga emocional fuerte para nosotros —sea positiva o negativa—, es mucho más probable que se meta en nuestros sueños de forma repetida.

La psicología del sueño explica que muchas veces los sueños representan recuerdos o situaciones que el cerebro intenta ordenar o entender . Esto puede incluir relaciones, charlas pendientes o experiencias que nos marcaron.

En estos casos, la persona que aparece en el sueño no siempre es literal: puede simbolizar una etapa, una emoción o un vínculo clave en nuestra vida.

Otra explicación simple: la mente sigue trabajando con lo que más ocupa nuestros pensamientos durante el día. Si alguien está muy presente en nuestra vida o en nuestras preocupaciones, es lógico que aparezca en los sueños.

Estudios sobre memoria y sueño muestran que el cerebro reactiva experiencias recientes mientras dormimos, algo fundamental para fijar recuerdos.

Las investigaciones sobre el sueño revelan que muchas personas tienen sueños repetitivos a lo largo de su vida . Estos pueden involucrar lugares, situaciones o personas.

Los especialistas explican que los sueños recurrentes suelen disminuir cuando la mente logra procesar o resolver la emoción o situación que los genera.

Aunque en muchas culturas se les da un sentido simbólico a los sueños, los investigadores coinciden en que no existe una interpretación única o universal .

Fuente: TN