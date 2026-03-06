Tras el paro en el inicio de clases, el Gobierno de Kicillof confirmó el acuerdo salarial con los docentes en provincia de Buenos Aires

NACIONALES

Después del paro que se hizo sentir fuerte en el inicio de clases, el Gobierno de Axel Kicillof confirmó un acuerdo salarial con los gremios docentes . Lo confirmó el ministro de Educación bonaerense y será por dos meses .

El paro docente tuvo impacto este lunes, el día señalado para el inicio de clases. Lo novedoso fue que se sumó Suteba, conducido por Roberto Baradel y cercano a Kicillof. El motivo de la medida de fuerza fue que resultaba "insuficiente" la oferta salarial de la semana pasada.

La nueva reunión paritaria tuvo lugar este miércoles. Y este viernes llegó la confirmación oficial del acuerdo, luego de la aprobación en las asambleas de los principales gremios del sector.

La recomposición es de un 7,5%: un 5% corresponde a marzo y un 2,5% a abril. Además, incluye una "Compensación FONID/Conectividad" de $ 28.700, que es "no remunerativa y no bonificable".

Hay una "consolidación del incremento de febrero", un 1,5 % a cuenta de futuros aumentos. Y en la primera quincena de mayo habrá una "cláusula de monitoreo" de la evolución del acuerdo paritario, que se reabrirá en junio.

Alcanzamos un nuevo acuerdo de aumento salarial para docentes y trabajadores de la Ley 10.430 de 7,5%, 5% en marzo y 2,5% en abril. En la gestión de @Kicillofok volvemos a demostrar que el diálogo es el único camino para alcanzar acuerdos. pic.twitter.com/V5vwB64I41

"A pesar de la profunda crisis económica que atravesamos producto de las políticas del Gobierno nacional, que han provocado una pérdida de recursos para la PBA que alcanza los $22 billones, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de las y los bonaerenses", escribió el ministro de Educación, Pablo López.

"En la gestión de Kicillof volvemos a demostrar que el diálogo es el único camino para alcanzar acuerdos", añadió el funcionario bonaerense.

La propuesta de la paritaria fue aceptada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

Suteba, que forma parte de ese frente, comunicó que la propuesta fue aprobada en su plenario "por amplia mayoría". La aclaración es porque un sector de izquierda rechazó la oferta y llamó a un paro para la semana próxima.

De esta manera, el salario de un maestro de grado con jornada simple será de $ 800.084 en marzo y de $ 850.053 en abril. Para los casos de jornada completa (dos cargos) será de $ 1.600.168 y $ 1.700.106, respectivamente.

Para maestros de grado con 5ta hora llegará a $ 1.005.638 en marzo y a $ 1.060.424 en abril. Y los profesores con 20 módulos percibirán$ 1.032.198 y $ 1.113.838, respectivamente.

Fuente: Clarín