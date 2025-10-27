Mar del Plata tendrá dos nuevos representantes en la Cámara de Diputados

Con los resultados parciales de las elecciones legislativas
2025 que ya cuentan con más del 90% de las mesas escrutadas en todo el país, se
confirmó el ingreso de dos nuevos representantes de Mar del Plata a la Cámara
de Diputados, tras ser electos dentro de las listas de La Libertad Avanza y
Fuerza Patria.
Se trata de Alejandro Carrancio (LLA) y Hugo Moyano hijo
(Fuerza Patria), quienes formaron parte de los 35 legisladores electos por la
provincia de Buenos Aires para renovar bancas en la cámara baja. En la
actualidad, solo hay una representante de la ciudad en Diputados (la libertaria
Juliana Santillán), mientras que en el Senado también hay un solo marplatense:
Maximiliano Abad (UCR).
Alejandro Carrancio se convirtió en una figura importante de
La Libertad Avanza en los últimos tiempos. En 2023 fue electo diputado por la
Quinta Sección electoral y al año siguiente fue elegido vicepresidente de LLA
en la provincia de Buenos Aires. Actualmente ocupa el cargo de director del
Inprotur, un organismo que trabaja en el posicionamiento de la marca Argentina
en el mundo.
El cierre de listas dejó a Carrancio en el séptimo lugar de
la lista del presidente Javier Milei. Sin embargo, tras la renuncia de José
Luis Espert y el ascenso de Diego Santilli al primer lugar, el marplatense
ascendió al quinto. De esta forma, su ingreso a la Cámara de Diputados quedó
prácticamente garantizado: con los resultados parciales de la elección de hoy,
La Libertad Avanza logró acaparar 17 de las bancas en juego al alcanzar 41,50%
de los votos en Buenos Aires.
Hugo Moyano (h) es hijo del histórico líder camionero Hugo
Moyano, también marplatense. Es abogado y su trayectoria profesional está
vinculada al trabajo en el gremio de los camioneros y en la CGT. Este joven
dirigente logró posicionarse como uno de los representantes del mundo obrero en
la lista que encabeza Jorge Taiana.
Fuerza Patria reunió el 40,87% de los sufragios, por lo que
16 legisladores de esta fuerza ingresarán a Diputados tras las elecciones
nacionales de este domingo.
