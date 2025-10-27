Mar del Plata tendrá dos nuevos representantes en la Cámara de Diputados

ZONALES





Con los resultados parciales de las elecciones legislativas 2025 que ya cuentan con más del 90% de las mesas escrutadas en todo el país, se confirmó el ingreso de dos nuevos representantes de Mar del Plata a la Cámara de Diputados, tras ser electos dentro de las listas de La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

Se trata de Alejandro Carrancio (LLA) y Hugo Moyano hijo (Fuerza Patria), quienes formaron parte de los 35 legisladores electos por la provincia de Buenos Aires para renovar bancas en la cámara baja. En la actualidad, solo hay una representante de la ciudad en Diputados (la libertaria Juliana Santillán), mientras que en el Senado también hay un solo marplatense: Maximiliano Abad (UCR).

Alejandro Carrancio se convirtió en una figura importante de La Libertad Avanza en los últimos tiempos. En 2023 fue electo diputado por la Quinta Sección electoral y al año siguiente fue elegido vicepresidente de LLA en la provincia de Buenos Aires. Actualmente ocupa el cargo de director del Inprotur, un organismo que trabaja en el posicionamiento de la marca Argentina en el mundo.

El cierre de listas dejó a Carrancio en el séptimo lugar de la lista del presidente Javier Milei. Sin embargo, tras la renuncia de José Luis Espert y el ascenso de Diego Santilli al primer lugar, el marplatense ascendió al quinto. De esta forma, su ingreso a la Cámara de Diputados quedó prácticamente garantizado: con los resultados parciales de la elección de hoy, La Libertad Avanza logró acaparar 17 de las bancas en juego al alcanzar 41,50% de los votos en Buenos Aires.

Hugo Moyano (h) es hijo del histórico líder camionero Hugo Moyano, también marplatense. Es abogado y su trayectoria profesional está vinculada al trabajo en el gremio de los camioneros y en la CGT. Este joven dirigente logró posicionarse como uno de los representantes del mundo obrero en la lista que encabeza Jorge Taiana.

Fuerza Patria reunió el 40,87% de los sufragios, por lo que 16 legisladores de esta fuerza ingresarán a Diputados tras las elecciones nacionales de este domingo.