Un nene de 9 años atacó a su maestra en una escuela en Santa Fe

NACIONALES

Un nene de 9 años agredió a su maestra este jueves a la mañana en una escuela ubicada en el sur de la ciudad de Santa Fe .

El hecho ocurrió en la escuela San Antonio de Padua N.° 1162 , ubicada en la zona de J. J. Paso y Saavedra. Un familiar del nene contó que el alumno tiene un trastorno impulsivo de la personalidad y que está bajo tratamiento con medicación.

El hecho ocurrió cerca de las 8, cuando una llamada al 911 alertó sobre una situación de agresividad en el establecimiento. Efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron rápidamente y entrevistaron a la docente, quien contó que fue atacada por el niño durante el horario escolar.

Según informó Aire Digital , los agentes entraron a la escuela y lograron calmar la situación, manteniendo contacto con las autoridades educativas. De inmediato, desde la institución se activó el protocolo del equipo socioeducativo e interdisciplinario para abordar el caso y contener tanto a la docente como al menor.

La docente fue trasladada para constatar las lesiones, mientras que el menor fue llevado al Hospital de Niños para que lo evaluaran. La mujer está fuera de peligro y analiza si presentar una denuncia formal por lo ocurrido.

Días atrás, un adolescente de 17 años se disparó en pleno recreo dentro de una escuela de Posadas y quedó internado en grave estado. Ocurrió frente a otros alumnos que estaban en el patio. Según contaron los estudiantes que presenciaron el momento, el chico estaba manipulando un arma cuando, de manera repentina, se accionó y terminó herido.

Hasta el momento, los investigadores lograron determinar que todo ocurrió durante el recreo. Los testigos le dijeron a la Policía que el adolescente tenía el arma en las manos cuando se produjo el disparo. De acuerdo con los datos publicados por el medio Misiones Online , la pistola pertenecía a su abuela y tenía ocho proyectiles en su interior.

Fuente: TN