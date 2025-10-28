Encontraron en un arroyo el cuerpo del joven que había desaparecido el sábado a la salida del boliche

La Policía encontró el cuerpo del joven de 18 años que había
desaparecido el sábado a la madrugada, tras salir de un boliche en Ezeiza
durante la tormenta.
Se trata de Nicolás Tomás Duarte, vecino de la localidad de
Tristán Suárez, quien había ido a bailar el viernes por la noche al boliche
Egipto, ubicado en la esquina de la colectora de la Ruta Provincial 205 y
Sargento Cabral. Las autoridades ubicaron su cuerpo en el arroyo Aguirre, en
Ezeiza.
El boliche estaba a 25 minutos de la casa de Nicolás. Dos
cámaras de seguridad lo mostraron a la salida caminando con normalidad, pero
debajo de una intensa lluvia.
La búsqueda estaba enfocada en un arroyo cercano al boliche
donde efectivamente fue encontrado el cuerpo: su familia sospechaba que podría
haberse caído en medio de la tormenta.
Según confirmaron las autoridades, la búsqueda terminó este
martes a las 16:50 en el cauce del arroyo Aguirre, donde estaba trabajando un
equipo de buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El último rastro de Nicolás Duarte
Los videos en los que fue captado el joven muestran que se
retiró solo del lugar y caminó por una calle de tierra, mientras trataba de
sortear los charcos de agua.
Duarte vestía una remera de manga larga de color negra y
azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color.
Familiares, amigos y conocidos del adolescente recorrieron
hospitales y comisarías de la zona en busca de novedades sobre su paradero,
pero hoy se conoció la trágica noticia.
La Policía Bonaerense realizó un intenso operativo del que
participaron bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y
drones.
La causa está bajo investigación en la Fiscalía
Descentralizada N°1 de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc y con el secretario
Federico Ricart.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes