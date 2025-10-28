Santoro recibió a representantes de CAMUZZI para avanzar en obras y conexiones de gas

MADARIAGA

El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, encabezó una reunión con autoridades de CAMUZZI Gas Pampeana para analizar temas vinculados a la prestación del servicio en la ciudad y su crecimiento de cara al futuro.





El encuentro se llevó a cabo en la mañana de hoy y contó también con la presencia de la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Diana Markovic; el secretario de Coordinación, Miguel Vallo; Roberto Bianchini, gerente de la sucursal Mar del Plata de la empresa; Gustavo Tomasini, representante de CAMUZZI; y Seferino San Millán, jefe local de la firma.





Durante la charla se dialogó sobre el convenio de operaciones vigente —que vence el próximo año— mediante el cual se establece que la compañía “es la encargada del servicio, transporte y distribución del gas en Madariaga (Ordenanza Nº 1262/21)”.





También se realizó un repaso por las ampliaciones de obras de nexo y las posibilidades de conexiones domiciliarias en distintos barrios de la ciudad.





En esa línea, los representantes de la empresa destacaron que hay cupo disponible para nuevos usuarios que quieran incorporarse al servicio de gas natural. Asimismo, aclararon que “las factibilidades de extensiones deben solicitarse en Camuzzi (Dr. Carlos Madariaga 102) ya que son ellos quienes hacen el anteproyecto”.





Desde la empresa explicaron que, luego de la aprobación del proyecto, puede procederse al inicio de la obra. Además, se informó que los costos para concretar la conexión de red “en este momento corren por cuenta de los usuarios”.