El BCRA lanzó una moneda especial del Mundial 2026 con homenaje a Maradona: cuál será su valor

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una
moneda conmemorativa dedicada al próximo Mundial de fútbol que se disputará en
2026, que incluye un homenaje al exjugador Diego Armando Maradona.
La moneda lanzada por la entidad financiera se enmarca en el
Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA
2026. El BCRA ya participó en ediciones anteriores: 2006, 2010, 2014, 2018 y
2022.
En su reverso de la moneda se exhibirá el segundo gol
argentino ante Inglaterra por la Copa del Mundo de 1986, la “legendaria jugada”
de Maradona que terminó siendo considerado como “el mejor gol de la historia de
los mundiales”. Esa jugada cumplirá 4 décadas el año próximo.
Su diseño, realizado por la Gerencia de Planeamiento
Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, posee
una pelota atravesando la moneda “como alegoría sobre la pasión futbolera”,
mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda REPÚBLICA ARGENTINA, y
en el inferior, COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM.
En el reverso se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se
observa la trayectoria de la jugada, y en el exergo se presenta el año de
acuñación 2025. En el arco superior se lee BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA y en el inferior, COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM.
La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de
27 gramos y un diámetro de 40 mm. El Banco Central también anunció que habrán
monedas de oro que serán comercializadas en el ámbito internacional, con un
valor simbólico de $25.
La edición de plata contará con 2.500 unidades a
comercializar en el mercado nacional, tendrá un valor simbólico de $10 y
costará $235.000. Para conseguirla, se debe completar un formulario proveído
por el BCRA.
