MADARIAGA: Se llevaron herramientas, electrodomésticos y hasta un chancho faenado de una casa quinta

MADARIAGA

Una vecina denunció un robo en su vivienda ubicada en un barrio en desarrollo, donde actualmente no cuenta con vecinos cercanos, lo que según expresó, habría facilitado el accionar de los delincuentes.





La damnificada explicó que se ausentó del domicilio junto a sus dos hijos y que al regresar encontró la casa violentada. Los ladrones habrían ingresado tras forzar una ventana trasera y romper la traba para acceder al interior.





Entre los elementos sustraídos detalló una lijadora, un nebulizador blanco y azul con su caja, dos garrafas de 10 kilos marca YPF, una bomba de agua marca Pektra ½ HP, media res de oveja de 20 kilos y un chancho salvaje de unos 40 kilos que se encontraba dentro del freezer.





También faltaban una sierra caladora, una amoladora, un reflector LED y dos bolsas de tela.





Al momento de revisar la vivienda, la mujer notó huellas de barro, restos de conchilla en el piso —provenientes de su vereda— y marcas de dedos en la ventana forzada. Además, la cerradura de la puerta principal presentaba claros signos de haber sido manipulada.





Según consta en la denuncia, la vivienda no posee cámaras de seguridad, alarma ni seguro. Tampoco hay posibles testigos ya que se trata de la única casa habitada en toda la manzana, dado que se trata de un barrio recientemente urbanizado.





También mencionó rastros de vehículo en la calle.



