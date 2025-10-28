MADARIAGA: Un abuelo de 75 años recibió un llamado de estafadores que le sacaron $190.000

Un vecino de 75 años de Madariaga fue víctima de una estafa virtual en la que delincuentes le sustrajeron $190.000, dinero correspondiente a su jubilación, luego de engañarlo telefónicamente a través de WhatsApp.





El hecho ocurrió el sábado 25, alrededor de las 14 horas, cuando el hombre recibió un llamado de un número con característica 011, donde una voz masculina se presentó como representante de YPF. El supuesto operador le ofreció un descuento del 40% en combustibles por su condición de jubilado.





Bajo esa excusa, le solicitaron que compartiera la pantalla de su teléfono y que ingresara a su aplicación bancaria junto con la clave, con el argumento de verificar los fondos disponibles. También le pidieron que descargara una app llamada Remote Control, destinada a controlar dispositivos a distancia.





Según relató el denunciante, mientras seguía las indicaciones observó que automáticamente desaparecía dinero de su cuenta bancaria, constatando luego el faltante de $190.000.





Además, los estafadores intentaron que colocara su huella dactilar en Mercado Libre, asegurándole que así podrían “reintegrarle el dinero”. Al notar el engaño, cortó la comunicación.





Este lunes, el damnificado se presentó en el Banco Provincia, donde le confirmaron los movimientos irregulares y le recomendaron radicar la denuncia correspondiente.



