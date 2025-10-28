VILLA GESELL: Un delincuente se metió en el municipio y se llevó pertenencias de distintos escritorios

Durante la madrugada de este martes los empleados se dieron
cuenta que alguien había ingresado durante la noche al municipio para llevarse
pertenencias de oficinas y escritorios.
Al ingresar se encontraron con todo el mobiliario revuelto.
Se presume que el ladrón usó una ventana lateral, o por una
que da a los fondos del edificio.
Una vez en el interior, fueron revisadas las oficinas de la
división contaduría y hacienda de planta baja y una del primer piso; donde se
generó un gran desorden.
Luego de haber sido descubierto el hecho, los jefes de áreas
junto a los empleados que allí se desenvuelven corroboraron el faltante de un
termo, dos vasos térmicos, un teléfono marca Nokia (que estaba en desuso), un
par de parlantes de computadora y un cuadro con una vieja victoria de Boca
Juniors.
Luego de haber sido radicada la denuncia en la fiscalía
local, se comenzó con la investigación para dilucidar lo sucedido en avenida 3
numero 820. Para ello se utilizan las grabaciones de las cámaras de seguridad
del Centro de Monitoreo.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
