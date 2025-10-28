VILLA GESELL: Un delincuente se metió en el municipio y se llevó pertenencias de distintos escritorios

ZONALES

Durante la madrugada de este martes los empleados se dieron cuenta que alguien había ingresado durante la noche al municipio para llevarse pertenencias de oficinas y escritorios.

Al ingresar se encontraron con todo el mobiliario revuelto.

Se presume que el ladrón usó una ventana lateral, o por una que da a los fondos del edificio.

Una vez en el interior, fueron revisadas las oficinas de la división contaduría y hacienda de planta baja y una del primer piso; donde se generó un gran desorden.

Luego de haber sido descubierto el hecho, los jefes de áreas junto a los empleados que allí se desenvuelven corroboraron el faltante de un termo, dos vasos térmicos, un teléfono marca Nokia (que estaba en desuso), un par de parlantes de computadora y un cuadro con una vieja victoria de Boca Juniors.

Luego de haber sido radicada la denuncia en la fiscalía local, se comenzó con la investigación para dilucidar lo sucedido en avenida 3 numero 820. Para ello se utilizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo.