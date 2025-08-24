Robo en un establecimiento rural de Tordillo: se llevaron maquinaria, electrodomésticos y herramientas

ZONALES





Un importante robo se registró en las últimas horas en un campo ubicado a la altura del kilómetro 238,5 de la Ruta Provincial N° 11, en el Partido de Tordillo.





El propietario del predio, de 141 hectáreas y dedicado principalmente a la cría de ganado vacuno de raza Aberdeen Angus, llegó al lugar cerca de las 8:50 de la mañana y encontró, según supo CNM, una de las entradas forzada, con el candado cortado y colocado nuevamente en su sitio.





Al recorrer las instalaciones, constató que autores desconocidos ingresaron al galpón y sustrajeron una gran cantidad de elementos: cuatro televisores LED, una motosierra, un compresor, un tractor cortacésped, un cargador de batería, una moladora de banco, una moladora de mano, herramientas varias (llaves francesas, pico de loro, destornilladores), sogas y frenos, un microondas, una pava eléctrica, una licuadora y una procesadora.





El damnificado indicó que no vio vehículos sospechosos en los últimos días y que por la noche no queda personal de custodia en el lugar. La policía investiga el hecho.