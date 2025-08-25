Lule Menem desmintió el contenido de los audios del escándalo y apuntó contra el kirchnerismo: “Absoluta falsedad”

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule”
Menem, definió como una “burda operación política del kirchnerismo” la difusión
de grabaciones clandestinas—aparentemente editadas— de conversaciones privadas
obtenidas de manera ilegal, que lo involucrarían junto a Karina Milei, hermana
del Presidente y secretaria general de la Presidencia, y en una maniobra de
presuntos sobornosen la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
“Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda
operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios,
dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la
imagen de un gobierno”, expresó el funcionario, a través de un posteo publicado
en una cuenta de X a su nombre, en horas de la madrugada. El texto fue
compartido luego en las cuentas oficiales de Javier Milei, del titular de la
Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la secretaria de la presidencia, Karina
Milei.
Se trata del primer funcionario mencionado en los audios
atribuidos a Spagnuolo, el titular del Andis que fue apartado de su cargo tras
el escándalo y que está siendo investigado por la Justicia. Lule Menem no negó
la autenticidad de los audios, pero sí ponderó la integridad de los
funcionarios mencionados.
“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las
contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”, sostuvo
Menem en su comunicado. Y aclaró: “Tampoco tuve conocimiento alguno de que algo
ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado”.
A continuación, se refirió a los hermanos Milei. Al respecto
aseguró nunca haber hablado con ninguno de los dos sobre “prestaciones,
contratos o la actividad particular” de la agencia de discapacidad. “Conozco el
trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la
integridad de ninguno de los funcionarios mencionados”, afirmó.
Menem, que fungió como uno de los armadores principales de
La Libertad Avanza -con Karina Milei- para las listas de las elecciones,
relacionó la difusión de las grabaciones clandestinas con la proximidad a los
comicios en territorio bonaerense, que se celebran el próximo 7 de septiembre.
“No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas
antes”, cuestionó y calificó al distrito como el “último reducto del
kirchnerismo”.
En ese sentido, insistió con las aseveraciones que
trascendieron desde la Casa Rosada acerca de una maniobra armada por la
oposición kirchnerista. “Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo
buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un redito meramente
electoral”, esgrimió y enfatizó: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que
estamos llevando adelante”.
Los audios del escándalo -en los que se habla de presuntos
retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la agencia
estatal- se conocieron el último martes: al día siguiente fue expulsado
Spagnuolo y quedó intervenida la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Antes de que la Casa Rosada ofrezca una postura pública sobre el caso, la
Justicia descubrió el último viernes a uno de los empresarios mencionados en
las grabaciones mientras huía de su casa con más de 260.000 dólares y siete
millones de pesos en efectivo.
En la grabación atribuida a Spagnuolo, el ahora
exfuncionario alude al supuesto rol de “Lule” Menem y de Karina Milei en la
trama. Además, cuenta que puso al tanto de estos supuestos hechos al Presidente
meses atrás, con quien labró una relación cercana desde 2021, cuando el líder
libertario inició su carrera política. “Son más chorros que los Kirchner”, dice
la voz atribuida a Spagnuolo, al relatar que se les pide a las empresas un 8%
de coimas, cuando antes era un 5%.
