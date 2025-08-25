Lule Menem desmintió el contenido de los audios del escándalo y apuntó contra el kirchnerismo: “Absoluta falsedad”

NACIONALES

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, definió como una “burda operación política del kirchnerismo” la difusión de grabaciones clandestinas—aparentemente editadas— de conversaciones privadas obtenidas de manera ilegal, que lo involucrarían junto a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, y en una maniobra de presuntos sobornosen la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, expresó el funcionario, a través de un posteo publicado en una cuenta de X a su nombre, en horas de la madrugada. El texto fue compartido luego en las cuentas oficiales de Javier Milei, del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la secretaria de la presidencia, Karina Milei.

Se trata del primer funcionario mencionado en los audios atribuidos a Spagnuolo, el titular del Andis que fue apartado de su cargo tras el escándalo y que está siendo investigado por la Justicia. Lule Menem no negó la autenticidad de los audios, pero sí ponderó la integridad de los funcionarios mencionados.

“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”, sostuvo Menem en su comunicado. Y aclaró: “Tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado”.

A continuación, se refirió a los hermanos Milei. Al respecto aseguró nunca haber hablado con ninguno de los dos sobre “prestaciones, contratos o la actividad particular” de la agencia de discapacidad. “Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados”, afirmó.

Menem, que fungió como uno de los armadores principales de La Libertad Avanza -con Karina Milei- para las listas de las elecciones, relacionó la difusión de las grabaciones clandestinas con la proximidad a los comicios en territorio bonaerense, que se celebran el próximo 7 de septiembre. “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes”, cuestionó y calificó al distrito como el “último reducto del kirchnerismo”.

En ese sentido, insistió con las aseveraciones que trascendieron desde la Casa Rosada acerca de una maniobra armada por la oposición kirchnerista. “Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un redito meramente electoral”, esgrimió y enfatizó: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”.

Los audios del escándalo -en los que se habla de presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la agencia estatal- se conocieron el último martes: al día siguiente fue expulsado Spagnuolo y quedó intervenida la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Antes de que la Casa Rosada ofrezca una postura pública sobre el caso, la Justicia descubrió el último viernes a uno de los empresarios mencionados en las grabaciones mientras huía de su casa con más de 260.000 dólares y siete millones de pesos en efectivo.

En la grabación atribuida a Spagnuolo, el ahora exfuncionario alude al supuesto rol de “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama. Además, cuenta que puso al tanto de estos supuestos hechos al Presidente meses atrás, con quien labró una relación cercana desde 2021, cuando el líder libertario inició su carrera política. “Son más chorros que los Kirchner”, dice la voz atribuida a Spagnuolo, al relatar que se les pide a las empresas un 8% de coimas, cuando antes era un 5%.