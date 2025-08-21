MADARIAGA: Un hombre resultó con heridas graves y denuncias cruzadas por un enfrentamiento dentro de un comercio

MADARIAGA

Un confuso y violento episodio ocurrido en la intersección de Avellaneda y Arias dejó como saldo un hombre hospitalizado con lesiones de consideración y dos denuncias cruzadas por amenazas y agresiones.

Según fuentes policiales, el hecho se registró el martes por la tarde cuando un JMO, de 36 años, fue citado por dos hombres en un comercio de esa zona en horas de la siesta.

Según el herido – quien sufrió la fractura de tres de sus costillas y de algunos dedos de su mano- fue reducido en medio de una discusión y golpeado con la culata de un revólver calibre 38.

Luego fue liberado y sobre la Avenida Buenos Aires pidió asistencia a un patrullero que lo llevó al Hospital Municipal.

Mientras esto ocurrí las dos personas que estaban dentro del local fueron a la comisaría y realizaron una denuncia: acusan a JMO de haber llegado y amenazarlos con un cuchillo. Todo eso –según esta denuncia- desató la batahola.

Las actuaciones fueron nucleadas en la Comisaría de la Mujer que ya cuenta con imágenes de video municipales. Desde fiscalía se pidieron medidas al juzgado de garantía del juez Gastón Giles quién pidió que se recolecten más pruebas.