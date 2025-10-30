Horror en Hurlingham: dos amigos discutieron en la calle, uno mató al otro a tiros y le robó la bicicleta

Tres amigos andaban en bicicleta cuando dos de ellos
discutieron y uno mató al otro de dos disparos a plena luz del día en la
localidad bonaerense de Hurlingham.
El crimen ocurrió ayer al mediodía en el cruce entre las
calles Bradley e Inés de Pons y quedó filmado por las cámaras de seguridad.
El video muestra la escena completa en la que se ve a la
víctima, Diego Eduardo Consencao (32), andando en bicicleta junto a Sebastián
Leandro Demichelis (18) y a Ezequiel Isaías Morán (17).
En el comienzo de la secuencia, Demichelis intercambió
posiciones con Morán y se puso enfrente de Consencao. El menor de 17 años se
subió a la bicicleta y se quedó observando la discusión a unos pocos metros.
Apenas unos segundos después de que se produjera el
intercambio de palabras, el joven de 18 años sacó un arma de su morral y le
disparó al hombre de 32 años, que estaba próximo a llegar a su casa.
Consencao saltó de la bicicleta e intentó retener al agresor
para que no le disparara nuevamente. Demichelis volvió a gatillar, pero la bala
no salió.
En ese forcejeo, el joven de 18 años volvió a sacarle el
seguro al arma y disparó otra vez. Ese segundo disparo obligó a la víctima a
salir corriendo. Durante la fuga de Consencao, Demichelis volvió a dispararle a
quemarropas.
Lo curioso del video es que, una vez que el hombre escapó,
el joven de 17 años le cedió su bicicleta a Demichelis y se quedó parado.
El asesino se fugó en el vehículo, mientras que el cómplice
se retiró caminando. La segunda bicicleta quedó tirada en el medio de la calle.
Unos segundos después aparecieron en escena vecinos de la
zona, que corrieron la bicicleta a un costado de la calle y llamaron a la
policía.
Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron tres
vainas servidas de una pistola calibre 40 y un plomo del mismo calibre.
La víctima entró a un hospital local, donde fue intervenido
de urgencia y quedó en estado reservado durante unas horas. Finalmente, murió a
causa de las graves heridas.
El relato de una vecina: “Escuché tiros y vi a Diego desangrandose”
“Yo escuché tiros y salí. Vi al chico baleado, que se estaba
desangrando. Solo pido justicia”, sostuvo una vecina del barrio.
Además, la mujer dijo que conocía a la víctima desde que era
chico y que la ambulancia tardó más de 20 minutos en llegar al lugar.
Del mismo modo, aclaró que en el barrio pasan siempre cosas
de este estilo y que la inseguridad es corriente.
La DDI de Morón, junto a lA UFI del Joven N°2 del mismo
partido, tomó rápida intervención en el caso y tras una exhaustiva
investigación concluyó que la víctima y el imputado son del mismo barrio.
Unas pocas horas después, la policía detuvo a Ezequiel
Isaías Morán, el joven de 17 años que aparece como cómplice en la escena del
crimen. Quien continúa prófugo es Demichelis, que cuenta con antecedentes por
robo calificado y comparendo compulsivo.
Ambos, tanto el mayor como el menor de edad, están imputados
por el delito de abuso de arma y lesiones por homicidio.
