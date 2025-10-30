Horror en Hurlingham: dos amigos discutieron en la calle, uno mató al otro a tiros y le robó la bicicleta

Tres amigos andaban en bicicleta cuando dos de ellos discutieron y uno mató al otro de dos disparos a plena luz del día en la localidad bonaerense de Hurlingham.

El crimen ocurrió ayer al mediodía en el cruce entre las calles Bradley e Inés de Pons y quedó filmado por las cámaras de seguridad.

El video muestra la escena completa en la que se ve a la víctima, Diego Eduardo Consencao (32), andando en bicicleta junto a Sebastián Leandro Demichelis (18) y a Ezequiel Isaías Morán (17).

En el comienzo de la secuencia, Demichelis intercambió posiciones con Morán y se puso enfrente de Consencao. El menor de 17 años se subió a la bicicleta y se quedó observando la discusión a unos pocos metros.

Apenas unos segundos después de que se produjera el intercambio de palabras, el joven de 18 años sacó un arma de su morral y le disparó al hombre de 32 años, que estaba próximo a llegar a su casa.





Consencao saltó de la bicicleta e intentó retener al agresor para que no le disparara nuevamente. Demichelis volvió a gatillar, pero la bala no salió.

En ese forcejeo, el joven de 18 años volvió a sacarle el seguro al arma y disparó otra vez. Ese segundo disparo obligó a la víctima a salir corriendo. Durante la fuga de Consencao, Demichelis volvió a dispararle a quemarropas.

Lo curioso del video es que, una vez que el hombre escapó, el joven de 17 años le cedió su bicicleta a Demichelis y se quedó parado.

El asesino se fugó en el vehículo, mientras que el cómplice se retiró caminando. La segunda bicicleta quedó tirada en el medio de la calle.

Unos segundos después aparecieron en escena vecinos de la zona, que corrieron la bicicleta a un costado de la calle y llamaron a la policía.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron tres vainas servidas de una pistola calibre 40 y un plomo del mismo calibre.

La víctima entró a un hospital local, donde fue intervenido de urgencia y quedó en estado reservado durante unas horas. Finalmente, murió a causa de las graves heridas.

El relato de una vecina: “Escuché tiros y vi a Diego desangrandose”





“Yo escuché tiros y salí. Vi al chico baleado, que se estaba desangrando. Solo pido justicia”, sostuvo una vecina del barrio.

Además, la mujer dijo que conocía a la víctima desde que era chico y que la ambulancia tardó más de 20 minutos en llegar al lugar.

Del mismo modo, aclaró que en el barrio pasan siempre cosas de este estilo y que la inseguridad es corriente.

La DDI de Morón, junto a lA UFI del Joven N°2 del mismo partido, tomó rápida intervención en el caso y tras una exhaustiva investigación concluyó que la víctima y el imputado son del mismo barrio.

Unas pocas horas después, la policía detuvo a Ezequiel Isaías Morán, el joven de 17 años que aparece como cómplice en la escena del crimen. Quien continúa prófugo es Demichelis, que cuenta con antecedentes por robo calificado y comparendo compulsivo.

Ambos, tanto el mayor como el menor de edad, están imputados por el delito de abuso de arma y lesiones por homicidio.