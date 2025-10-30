Una araña picó a Morena Rial en la cárcel de Magdalena y hubo escándalo: “Está indignada”

Morena Rial pasará varios días en la cárcel de Magdalena. Así se supo este martes, cuando su abogado confirmó que el fiscal de la causa había pedido la prisión preventiva. Esta fue una noticia terrible para la influencer, que recientemente fue picada por una araña y no recibió atención médica.
“Estuvo toda una noche con fiebre. Pasó el fin de semana
esto. Nadie fue a verla de los médicos, se ve que estaban viendo la tele. Me lo
comentó indignada. Ahora está bien de salud pero la pasó mal", relató
Alejandro Cipolla en Mitre Live.
El amigo íntimo de Morena Rial también sostuvo que, pese a
la negativa de la detenida, solicitará el cambio de establecimiento
penitenciario: “Yo no puedo manejar 400 kilómetros para ir a ver a un detenido
para planificar una defensa y el penal pone mil peros. No deja que hable por
teléfono y lo de las visitas se complica”. Y cerró: “No se estarían cumpliendo
con los requisitos mínimos y fundamentales que tendría que tener un detenido en
la provincia de Buenos Aires. Más que una detención es una especie de tortura
el hecho de incomunicarla del mundo”.
De qué vivirá Morena Rial cuando salga de la cárcel
Morena Rial espera con ansias el arresto domiciliario para
reencontrarse con su hijo Amadeo, que días atrás cumplió un año. Sin embargo,
por ahora el asunto viene bastante demorado, aunque sus abogados trabajan día y
noche para que la autoricen. En medio de la incertidumbre por el futuro de la
influencer, se conoció de qué vivirá cuando le concedan el beneficio.
Su letrado confirmó en DDM (América) que le aconsejó ponerse
las pilas para encaminar su vida. “Le dije que empiece a hacer contenido para
redes u otras cosas, porque al principio está muy bueno el arresto domiciliario,
pero después a muchos les empieza a fallar la psiquis por el encierro. Se
vuelven locos”, señaló Alejandro Cipolla.
En los últimos días, también salió a la luz que Morena pidió
no ser trasladada a otra cárcel. “Yo le expliqué que al estar a 400 kilómetros
se complican las visitas. Está sola, sin tele, sin heladera, sin teléfono, así
que lee o mira la pared”, añadió el abogado y amigo íntimo de la joven.
