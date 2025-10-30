Robó cartelería de la Ruta 11: lo demoraron y recuperaron material valuado en U$S 6.000

ZONALES

La Policía Vial, en conjunto con el GAD y miembros de la Policía Comunal de Villa Gesell, lograron recuperar cartelería de alto valor que había sido recientemente instalada en la Ruta 11 por parte de la empresa contratista que desarrolla tareas para la construcción de la doble mano entre Gesell y Mar Chiquita.





El robo se perpetró el 19 de octubre y la denuncia fue presentada por los encargados de la empresa Vialmani SRL, quienes advirtieron la falta de una importante cantidad de chapas refractarias colocadas para orientar a los automovilistas.





La Policía Vial de Pinamar, al mando del subcomisario Joaquín Planells y secundado por el subinspector Roberto Flores, en conjunto con el Destacamento Vial Gesell a cargo de Matías González y bajo la supervisión del comisario mayor Javier Fiscella, de la Región X de Vial, cotejó grabaciones de video que mostraron el movimiento sospechoso de un Volkswagen Polo. A partir de ello pudieron seguir el trayecto del vehículo hasta un domicilio ubicado en Paseo 130 entre avenidas 14 y 15. Además, realizaron seguimiento en redes sociales para identificar al sospechoso, su actividad y verificar si pretendía vender lo sustraído.





Con la orden de allanamiento correspondiente, esta mañana ingresaron al lugar y recuperaron 16 chapas indicadoras, 2 luces destellantes, 42 herramientas y un Fiat 147 con número de chasis adulterado.





Un hombre fue demorado y acusado de los delitos de robo y adulteración de número identificatorio de rodado.





Estas tareas se enmarcan en los trabajos de prevención y control que despliega la Policía Vial Pinamar en la región, orientados a verificar y esclarecer ilícitos cometidos en las rutas.