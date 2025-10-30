Tragedia en la ruta 5: murió un reconocido carnicero de Pehuajó tras chocar contra un camión de gas

Una mañana que comenzó como cualquier otra terminó en
tragedia sobre la ruta nacional 5. Sebastián Alberto Peña Cozzarin, un
reconocido carnicero de Pehuajó, perdió la vida este martes tras un violento
choque frontal contra un camión que transportaba gas propano a la altura del
kilómetro 373, entre Pehuajó y Francisco Madero.
El siniestro ocurrió cerca de las 10 de la mañana, cuando la
camioneta Nissan Frontier 4×4 que conducía Peña Cozzarin impactó de frente
contra un camión Scania perteneciente a la empresa Liquigas. La violencia del
impacto fue tal que el comerciante, de 57 años, murió en el acto.
El transportista, oriundo de Bahía Blanca, resultó ileso,
aunque debió ser asistido por personal médico tras sufrir un fuerte shock
emocional. Por el riesgo que implicaba la carga del camión —gas propano—,
bomberos voluntarios de Francisco Madero trabajaron durante horas con extrema
precaución para evitar un derrame o una posible explosión.
La ruta permaneció cortada hasta después de las 18, lo que
generó complicaciones en el tránsito. Las lluvias de los últimos días dejaron
las banquinas y caminos vecinales en malas condiciones, dificultando los
desvíos.
El caso quedó en manos de la UFI N°8 de Pehuajó, a cargo del
fiscal Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial de Trenque Lauquen,
quien deberá determinar las causas del accidente.
QUIÉN ERA LA VÍCTIMA
Sebastián Peña Cozzarin era dueño de la carnicería El Uno,
ubicada sobre la avenida San Martín, y formaba parte de la Cámara de Industria,
Producción y Servicios de Pehuajó, además del directorio de la Asociación de
Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA). Padre de dos hijas, era
muy querido en la comunidad, donde lo recordaron como un hombre “alegre,
solidario y positivo”.
Distintas instituciones locales —entre ellas la Cámara de
Pehuajó, el Golf Club, el Comité de la UCR y el Club Atlético Estudiantes
Unidos— expresaron su profundo pesar por la repentina pérdida de uno de los
vecinos más reconocidos de la ciudad.
