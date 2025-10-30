Tragedia en la ruta 5: murió un reconocido carnicero de Pehuajó tras chocar contra un camión de gas

ZONALES





Una mañana que comenzó como cualquier otra terminó en tragedia sobre la ruta nacional 5. Sebastián Alberto Peña Cozzarin, un reconocido carnicero de Pehuajó, perdió la vida este martes tras un violento choque frontal contra un camión que transportaba gas propano a la altura del kilómetro 373, entre Pehuajó y Francisco Madero.

El siniestro ocurrió cerca de las 10 de la mañana, cuando la camioneta Nissan Frontier 4×4 que conducía Peña Cozzarin impactó de frente contra un camión Scania perteneciente a la empresa Liquigas. La violencia del impacto fue tal que el comerciante, de 57 años, murió en el acto.

El transportista, oriundo de Bahía Blanca, resultó ileso, aunque debió ser asistido por personal médico tras sufrir un fuerte shock emocional. Por el riesgo que implicaba la carga del camión —gas propano—, bomberos voluntarios de Francisco Madero trabajaron durante horas con extrema precaución para evitar un derrame o una posible explosión.

La ruta permaneció cortada hasta después de las 18, lo que generó complicaciones en el tránsito. Las lluvias de los últimos días dejaron las banquinas y caminos vecinales en malas condiciones, dificultando los desvíos.

El caso quedó en manos de la UFI N°8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, quien deberá determinar las causas del accidente.

QUIÉN ERA LA VÍCTIMA





Sebastián Peña Cozzarin era dueño de la carnicería El Uno, ubicada sobre la avenida San Martín, y formaba parte de la Cámara de Industria, Producción y Servicios de Pehuajó, además del directorio de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA). Padre de dos hijas, era muy querido en la comunidad, donde lo recordaron como un hombre “alegre, solidario y positivo”.

Distintas instituciones locales —entre ellas la Cámara de Pehuajó, el Golf Club, el Comité de la UCR y el Club Atlético Estudiantes Unidos— expresaron su profundo pesar por la repentina pérdida de uno de los vecinos más reconocidos de la ciudad.