Para los dulceros: llega “La Noche de los Alfajores” con descuentos de hasta el 50% y actividades en todo el país

Los próximos 14 y 15 de noviembre, Argentina celebrará “La
Noche de los Alfajores”, un evento federal que busca revalorizar al alfajor
argentino como ícono gastronómico y cultural. Durante dos jornadas, marcas,
fábricas y comercios de todo el país ofrecerán descuentos de hasta el 50%,
degustaciones y actividades especiales en locales físicos, redes sociales y
tiendas online.
Organizada por el Campeonato Mundial del Alfajor junto a
empresas del sector, esta iniciativa se propone fortalecer la producción
nacional, impulsar el consumo y generar un espacio de encuentro entre
fabricantes, turistas y fanáticos del alfajor.
“Queremos que la gente viva una auténtica celebración del
alfajor argentino, con propuestas que combinan tradición, innovación y orgullo
nacional”,
En sus distintas ediciones, el Campeonato Mundial del
Alfajor se consolidó como un referente internacional, promoviendo la
modernización y calidad de la industria, además de posicionar al alfajor como
un producto gourmet y exportable.
Hasta el momento, más de 200 locales y fábricas de todo el
país ya confirmaron su participación en “La Noche de los Alfajores”, y sus
ubicaciones podrán consultarse a través de un mapa interactivo que estará
disponible en el sitio oficial del evento.
Además, durante los dos días del evento, muchos comercios
extenderán sus horarios de atención y ofrecerán promociones especiales para que
más personas puedan disfrutar de esta verdadera fiesta nacional del alfajor.
La iniciativa busca fortalecer la identidad argentina,
dinamizar las economías regionales y potenciar el comercio del alfajor, uno de
los productos más emblemáticos del país.
Toda la información sobre descuentos, promociones y locales
adheridos podrá consultarse en www.lanochedelosalfajores.com.ar y en las redes
oficiales @lanochedelosalfajores, donde se actualizarán los detalles en tiempo
real durante los días del evento.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes