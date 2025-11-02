Choque fatal entre dos vehículos: Murieron dos jóvenes y hay otros dos graves

NACIONALES

Un choque frontal entre dos autos dejó dos personas muertas y dos con heridas graves en la madrugada de este domingo en el departamento de Maldonado, informó Policía Caminera.

El accidente se registró cerca de las 4:30, en el kilómetro 2,500 del camino Los Arrayanes, cuando, por causas que aún se investigan, los vehículos colisionaron de frente. Según se observa en las imágenes difundidas, uno de los autos quedó montado sobre el otro en la franja natural.

En el vehículo azul fallecieron el conductor, de 18 años, y una joven de la misma edad que iba como acompañante. En el otro auto, los ocupantes —un joven de 22 y una mujer de 24 años— resultaron con lesiones graves y fueron trasladados a un centro asistencial.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del hecho. Policía Caminera indicó que se trata de información primaria y que la investigación continúa.