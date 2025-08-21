Comenzó el juicio contra una mujer acusada de matar a golpes a su hijo

NACIONALES



Este miércoles, comenzó en los Tribunales de Salta el juicio oral contra una mujer acusada de asesinar a su hijo de 11 años el 31 de agosto de 2023.



De acuerdo con la investigación, Lidia Raquel Cardozo, le dio un golpe en la cabeza a Leonel Francia y el pequeño murió. Por este caso, es acusada de homicidio por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo.



El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate contra la imputada.



Además, el padre del nene se constituyó como querellante y está representado por abogados particulares.

El juicio se desarrollará entre este miércoles 20 de agosto y el 9 de septiembre, con la presencia de alrededor de 60 testigos citados por las partes. El Tribunal estará conformado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello.



La muerte de Leonel Francia



La investigación comenzó el 31 de agosto de 2023, el mismo día en que se reportó el ingreso de un nene sin signos vitales al Hospital papa Francisco de la ciudad de Salta.



Según informaron las autoridades, el cuerpo de Leandro Francia presentaba lesiones visibles.

“Escoriaciones en brazos, piernas, lesiones en el pie, un hematoma en el lóbulo frontal derecho de la cabeza, sangrado de oído y una herida abierta en el mentón”, fueron algunas de las heridas que informó el parte médico difundido por el diario El Tribuno de Salta cuando se conoció la noticia.



“A partir de las numerosas medidas probatorias cumplidas, se pudo determinar que el menor, quien residía en la zona sudeste de la ciudad junto a su madre, sufrió una agresión física”, destaca el comunicado del Ministerio Público Fiscal en el anuncio publicado hoy.



En la autopsia, se pudo determinar que la mujer utilizó un objeto contundente para golpearlo en la cabeza y la víctima murió por la gravedad de la herida casi al instante. La causa de muerte fue “TEC (traumatismo encéfalo craneano) grave por lesión punzopenetrante”, se detalló en el informe de la autopsia citado por el MPF.



Entre los elementos analizados en la causa, se encuentran los análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testigos y otras diligencias realizadas con las que se logró identificar a la madre del menor como quien lo agredió y asesinó.



Asimismo, en la investigación se logró saber que, meses antes, la acusada también lo agredió físicamente y le produjo lesiones que fueron denunciadas en el ámbito escolar.



