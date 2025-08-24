Milei viajará a Estados Unidos antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y luego a España

NACIONALES





El presidente Javier Milei retomará su agenda internacional apenas días antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Los comicios se celebrarán el domingo 7 de septiembre, y el mandatario tiene previsto viajar a Estados Unidos el 4 y 5 de septiembre, para regresar al país y participar de la jornada electoral.





Viaje a Estados Unidos





Tras el cierre de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza en Moreno, Milei volará primero a Los Ángeles, invitado por el economista Michael Milken para un encuentro con 50 de los empresarios más influyentes del mundo. El objetivo será promover inversiones en Argentina.





Luego se trasladará a Las Vegas, donde mantendrá reuniones con empresarios hoteleros para impulsar desarrollos turísticos en el país.





Posible visita de Netanyahu





Entre el 7 y el 10 de septiembre, está en evaluación la llegada a Buenos Aires del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en medio de la tensión en Medio Oriente. La visita se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad y aún no fue confirmada oficialmente por Cancillería y las embajadas involucradas.





Milei y Netanyahu mantienen una relación cercana desde diciembre de 2023. El mandatario argentino ya viajó a Israel en febrero y junio de 2024, donde se reunió con Netanyahu y con el presidente Isaac Herzog.





Rumbo a España





Después de las elecciones bonaerenses, Milei viajará a España entre el 11 y el 14 de septiembre (fecha a confirmar). Allí participará de un evento del partido Vox, liderado por Santiago Abascal, y mantendrá encuentros con empresarios locales.





ONU y posibles reuniones





En la última semana de septiembre, el presidente asistirá a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Aunque ha criticado al organismo, Milei ya participó en la cita el año pasado y repetirá este año.





En el entorno presidencial no descartan un encuentro con Donald Trump, también presente en la Asamblea, aunque admiten que su agenda estará marcada por sus prioridades internacionales, en especial el conflicto entre Rusia y Ucrania.





Giras internacionales previas





La última gira internacional de Milei fue en junio de 2025, con paradas en Israel, Italia, España y Francia, donde se reunió con líderes como Giorgia Meloni y Emmanuel Macron.