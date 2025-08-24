Anamá Ferreira impidió un robo y contó cómo hizo para reducir al ladrón: “Yo entreno boxeo”

NACIONALES

El sábado a la noche, Anamá Ferreira corrió a un ladrón y logró reducirlo. Todo ocurrió cuando detectó que el delincuente le había robado la cartera a una amiga y eso la llevó a reaccionar. Además, valoró que tres hombres que hacían delivery la ayudaron.

Este domingo, Ferreira conversó con Nahuel Saa al aire de Splendid (AM990) donde dio detalles del hecho delictivo que logró frustrar.

La modelo se mostró sorprendida, por la velocidad a la que se conoció la noticia y el conductor lanzó: “Pero ¿cómo no va a llegar si te han visto cual Rocky Balboa ahí deteniendo a un delincuente? Y lo has reducido al piso“.

Al respecto, explicó: “Eran como a las nueve de la noche y yo siempre tengo la cartera enganchada. Me parece que el bandido pasó por mí, un tiempo normal, y le agarró la cartera a mi amiga que no podía correr porque tenía un problema en el pie”.

“Yo salí corriendo como una loca a los gritos. Había unos de delivery que estaban esperando en la esquina. Y al delincuente me le fui encima... No sé, el instinto, no debería hacerlo, pero...”, sostuvo reflexiva.

El conductor quiso saber cómo logró reducirlo y ella, entre risas, reveló: “Yo entreno boxeo”.





Sin embargo, señaló que hay que tener cuidado: “No sabés si la persona tiene un arma, un cuchillo, un arma blanca”. “Por suerte vinieron tres del delivery que les agradezco, y lo agarró. Yo le pegaba, pero no está bueno eso”, cerró.