Dos jóvenes se filmaron destrozando un colegio en Chapadmalal y subieron el video a las redes sociales: “Los vecinos van a tener que pagar”

ZONALES





Dos jóvenes de 14 y 18 años, identificados por vecinos como "Moneda" y "Papu" ingresaron el sábado a la madrugada al Colegio 60 José Artigas y se filmaron mientras provocaban destrozos. "Los vecinos van a tener que pagar", dijeron riendo durante la grabación.

El video, que dura un minuto, fue grabado por uno de ellos y tiene en su parte inferior tres emojis: una cara sonriente, otro de un gesto de "ok" y un fuego. Lo primero que reflejó es cómo suben riendo las escaleras y enfrentan una puerta, parte de hierro y parte de vidrio.

“Los vecinos van a tener que pagar”, se escuchó a uno decir durante mientras irrumpían en la escuela, todo filmado, subido a las redes sociales y rápidamente viralizado. A continuación, uno de ellos comenzó a golpear el vidrio con un elemento contundente y tras varios intentos fallidos expresó: “No se rompe ni a palos eso…”.

Instantes después, el video muestra que el vidrió efectivamente se rompió y ambos ingresaron a uno de los sectores del edificio escolar, donde uno de los jóvenes toma una silla y la revolea.

Luego, fotos publicadas por medios locales reflejaron otros destrozos que ocasionaron en, por ejemplo, pupitres, sillas y otros bienes del colegio.

De acuerdo a lo reportado por La Capital de Mar del Plata, una alarma del establecimiento educativo se activó y provocó la presencia de las autoridades, pero los jóvenes ya se habían ido cuando arribaron al lugar.

Me acaba de llegar. Nunca había visto algo tan crudo. Voy a sacar la cuenta de lo que llevamos gastado en esa escuela por vandalismo.

Luego transmito.

Secundaria 60. Estación Chapadmalal.

Y en serio el modelo no está agotado?

Desde donde te pares a analizar:

Está roto. pic.twitter.com/V5FkzaJVnu — Monica Lence (@monicalencemdq) August 23, 2025

Se dio entonces inicio a una investigación a cargo del fiscal Marcelo Yanez Urrutia que arrojó, mediante testimonios de vecinos, relevamiento de la zona, fotos y videos, que no fue la primera escuela en la que causaron daños.

La reacción del intendente Guillermo Montenegro: "Les enseñaron que está bien"





El jefe comunal de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se hizo eco de los hechos y manifestó su repudio en las redes sociales con chicanas electorales contra el kirchnerismo.

"Estos menores que se ríen del daño que están causando en una escuela son producto de una generación que no tiene respeto por las cosas, ni por la gente, ni por las instituciones, ni por el trabajo, ni por la educación", comenzó.

Y añadió: "Les enseñaron que está bien, que pueden hacer lo que quieran porque son mártires. Son un resultado más de la década ganada. Qué estado presente ni qué estado presente! Son de cuarta".

Al final de su mensaje recordó su educación cuando, dijo, "era chico": "Tenía el guardapolvo sin arrugas, pulcro y firme de almidón. Todos los valores perdidos además de la caradurez y la impunidad como para subirlo a sus redes sociales".

Por su parte, Monica Lence, consejera escolar del distrito, opinó en la misma plataforma: "Nunca había visto algo tan crudo. Voy a sacar la cuenta de lo que llevamos gastado en esa escuela por vandalismo".

Identificada con el PRO cuestionó también: "Y en serio el modelo no está agotado? Desde donde te pares a analizar: Está roto".