Dos jóvenes se filmaron destrozando un colegio en Chapadmalal y subieron el video a las redes sociales: “Los vecinos van a tener que pagar”

Dos jóvenes de 14 y 18 años, identificados por vecinos como
"Moneda" y "Papu" ingresaron el sábado a la madrugada al
Colegio 60 José Artigas y se filmaron mientras provocaban destrozos. "Los
vecinos van a tener que pagar", dijeron riendo durante la grabación.
El video, que dura un minuto, fue grabado por uno de ellos y
tiene en su parte inferior tres emojis: una cara sonriente, otro de un gesto de
"ok" y un fuego. Lo primero que reflejó es cómo suben riendo las
escaleras y enfrentan una puerta, parte de hierro y parte de vidrio.
“Los vecinos van a tener que pagar”, se escuchó a uno decir
durante mientras irrumpían en la escuela, todo filmado, subido a las redes
sociales y rápidamente viralizado. A continuación, uno de ellos comenzó a
golpear el vidrio con un elemento contundente y tras varios intentos fallidos
expresó: “No se rompe ni a palos eso…”.
Instantes después, el video muestra que el vidrió
efectivamente se rompió y ambos ingresaron a uno de los sectores del edificio
escolar, donde uno de los jóvenes toma una silla y la revolea.
Luego, fotos publicadas por medios locales reflejaron otros
destrozos que ocasionaron en, por ejemplo, pupitres, sillas y otros bienes del
colegio.
De acuerdo a lo reportado por La Capital de Mar del Plata,
una alarma del establecimiento educativo se activó y provocó la presencia de
las autoridades, pero los jóvenes ya se habían ido cuando arribaron al lugar.
Me acaba de llegar. Nunca había visto algo tan crudo. Voy a sacar la cuenta de lo que llevamos gastado en esa escuela por vandalismo.— Monica Lence (@monicalencemdq) August 23, 2025
Luego transmito.
Secundaria 60. Estación Chapadmalal.
Y en serio el modelo no está agotado?
Desde donde te pares a analizar:
pic.twitter.com/V5FkzaJVnu
Se dio entonces inicio a una investigación a cargo del
fiscal Marcelo Yanez Urrutia que arrojó, mediante testimonios de vecinos,
relevamiento de la zona, fotos y videos, que no fue la primera escuela en la
que causaron daños.
La reacción del intendente Guillermo Montenegro: "Les enseñaron que está bien"
El jefe comunal de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro,
se hizo eco de los hechos y manifestó su repudio en las redes sociales con
chicanas electorales contra el kirchnerismo.
"Estos menores que se ríen del daño que están causando
en una escuela son producto de una generación que no tiene respeto por las
cosas, ni por la gente, ni por las instituciones, ni por el trabajo, ni por la
educación", comenzó.
Y añadió: "Les enseñaron que está bien, que pueden
hacer lo que quieran porque son mártires. Son un resultado más de la década
ganada. Qué estado presente ni qué estado presente! Son de cuarta".
Al final de su mensaje recordó su educación cuando, dijo,
"era chico": "Tenía el guardapolvo sin arrugas, pulcro y firme
de almidón. Todos los valores perdidos además de la caradurez y la impunidad
como para subirlo a sus redes sociales".
Por su parte, Monica Lence, consejera escolar del distrito,
opinó en la misma plataforma: "Nunca había visto algo tan crudo. Voy a
sacar la cuenta de lo que llevamos gastado en esa escuela por vandalismo".
Identificada con el PRO cuestionó también: "Y en serio
el modelo no está agotado? Desde donde te pares a analizar: Está roto".
