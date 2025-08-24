El mensaje de Rosario Central por el hincha que murió junto a sus dos hijos cuando viajaban a ver el clásico

Una triste noticia oscureció la felicidad que dejó en Rosario Central la victoria en el clásico ante Newell’s por 1-0 con un golazo de tiro libre de Ángel Di María. Un reconocido hincha murió junto a sus dos hijos pequeños en un accidente de tránsito cuando viajaba para ver el partido.

Amílcar Nicoletti tenía 40 años y era el presidente de la filial del Canalla en Comodoro Rivadavia. Por un problema de documentación no pudo viajar en avión hacia Rosario y decidió salir a la ruta en su auto Fiat Argo junto a su familia compuesta por su esposa y sus dos hijos: Ian (7) y Yasmín (15).

A la altura de Pehuajó, el vehículo impactó de lleno contra un camión que era manejado por un hombre de 29 años. Nicoletti y sus dos hijos murieron en el acto, mientras que la madre de la familia fue trasladada a un hospital y está internada en grave estado.

“El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Amílcar Nicoletti, presidente de nuestra Filial de Comodoro Rivadavia, y de sus hijos Ian y Yasmín, en un trágico accidente cuando viajaban a Rosario para ver el Clásico. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento”, escribieron en las redes sociales del Canalla.

El camionero quedó imputado por triple homicidio





Por la violencia del choque, el camión se prendió fuego. El conductor, un hombre de 29 años y que vive en la ciudad bonaerense de Saladillo, resultó ileso. Logró salir con vida por la ayuda de un exbombero voluntario, que circulaba por la ruta al momento del accidente.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Pehuajó, a cargo de Pablo Schestrom, que aún trabaja en pericias para determinar las causas exactas del choque. Mientras tanto, el camionero fue imputado por “triple homicidio y lesiones culposas”.