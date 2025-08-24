Arranca el Travel Sale: cómo comprar viajes con hasta 60% de descuento

Este lunes empieza una nueva edición del Travel Sale, en el
que agentes de viaje y operadores turísticos de todo el país ofrecerán
descuentos, promociones, cuotas sin interés, entre otros beneficios. El
objetivo es incentivar la actividad en temporada baja y promover reservas para
el verano.
La acción de ofertas y promociones se llevara a cabo del
lunes 25 al domingo 31 de agosto, es impulsada por la Federación Argentina de
Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) y en esta edición contará
con la participación de más de 140 agencias de viajes.
Durante siete días los consumidores podrán acceder a
descuentos de hasta el 60% en paquetes turísticos, alojamiento, pasajes y
experiencias. La propuesta incluye promociones especiales y facilidades de pago
que buscan acompañar la planificación de viajes en un contexto donde la
financiación se volvió un aspecto central de la decisión de compra.
Las opciones de pago contemplan cuotas bancarias, tanto con
interés como sin interés, a través de tarjetas de crédito. Estas modalidades
estarán disponibles para una gran variedad de destinos dentro del país, desde
escapadas cortas hasta viajes más extensos.
Desde la organización confirmaron que Aerolíneas Argentinas
participará con planes de cuotas sin interés en pasajes para volar por el
territorio nacional, canalizados a través de las agencias.
Prioridad: turismo interno
Las condiciones de financiación estarán orientadas de manera
exclusiva al turismo interno. Esto responde a la normativa vigente que prohíbe
financiar en cuotas con tarjeta de crédito los viajes al exterior. De esta
manera, la iniciativa apunta a estimular la demanda hacia los destinos locales,
al tiempo que facilita la organización del presupuesto familiar con planes de
pago que se ajustan a diferentes necesidades.
En el caso de los viajes internacionales, algunas de las
agencias participantes ofrecerán mecanismos propios de financiación. Estos
esquemas no dependen de bancos ni de tarjetas de crédito y permiten adelantar
la compra en cuotas, lo que abre la posibilidad de reservar servicios en el
exterior a través de sistemas internos de pago escalonado.
“Travel Sale se consolidó como una de las acciones
comerciales más importantes del sector y una herramienta clave para impulsar el
turismo en todo el país. En esta edición, hay un fuerte impulso para que más
argentinos elijan descubrir multiplicidad de destinos aprovechando las
promociones y beneficios únicos que sólo se consiguen en Travel Sale”, destacó
Andrés Deyá, presidente de Faevyt.
Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes,
Daniel Scioli, destacó que “es clave ponernos a la altura de los nuevos
desafíos para tener un turismo mucho más competitivo para el mercado interno”.
El evento contará beneficios exclusivos como: paquetes
especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en
montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos
o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales, como 2x1, preventa,
lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”.
