Axel Kicillof reconoció que analizó ser candidato testimonial en las elecciones: “Hay que poner el cuerpo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reveló que analizó ser candidato testimonial en las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre. “Me lo ofrecieron, estuve dispuesto a serlo porque sé lo que está en juego. La dirigencia política tiene que poner el cuerpo, dentro de lo legal”, afirmó el mandatario.
En la misma línea, Kicillof hizo hincapié en su compromiso
con la campaña. “Me la estoy cargando al hombro, como si lo fuera”, aseguró en
diálogo con CNN Radio en referencia a la posibilidad trunca de haber integrado
una lista.
“A nadie le va bien con Milei, con excepción de grupos
minúsculos. Ante esta situación de mucha gravedad, hay que ponerse al frente”,
subrayó. Y remarcó: “Está en peligro la democracia”.
En otro tramo de la entrevista, el Gobernador apuntó contra el
Presidente: “Estamos en un momento que si Milei gana las elecciones lo que va a
hacer es de una gravedad que me complica contarlo”.
Además, se refirió al escándalo por presuntas coimas en la
ANDIS: “Se vienen acumulando hechos, denuncias, algunas muy escandalosas. Soy
respetuoso porque no me gusta que me lo hagan a mí como lo hicieron y no quiero
con temas judiciales en medio de una campaña andar tirando de más”.
“Al Gobierno se le están viendo las costuras. Es un plan
económico que se aplicó varias veces en la Argentina, el de estabilización, de
ajuste. Es el de la tablita de Martínez de Hoz”, indicó Kicillof. “Esto ya
pasó”, sentenció.
“No es la única manera de estabilizar la inflación, destruir
la historia y los salarios de la gente. Si no hay guita en el bolsillo la
inflación deja de existir, es obvio. Pero no es el camino”, explicó. Aunque
aclaró: “Tuvimos 4 años de gobierno anteriores a Milei que fueron muy
desafortunados”.
“Veo a un Gobierno muy nervioso, se nota cuando hablan. Y
tiene razones, porque no encuentran explicación para este hecho de público
conocimiento (en referencia a la investigación por presuntas coimas en la
ANDIS). Estuvieron 4 días callados y eso que tienen un ejército de tuiteros”,
expresó el mandatario bonaerense.
“Tiene que ir a consensuar, en vez de hacer barbaridades. Va
contra todo, contra la soberanía nacional. Es un desastre lo que está
haciendo”, sentenció Kicillof.
