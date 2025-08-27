MALA SUERTE: Viajó a comprar un Ford Falcon de colección y lo estrelló en la ruta cuando volvía a su casa

ZONALES

Un marplatense fanático viajó a Mar del Tuyú a comprar un Ford Falcon de colección, modelo 1972. Se estrelló contra un poste de luz cuando volvía por la ruta 11.

Lucas es un marplatense fanático de los Ford Falcon y encontró en las redes sociales la oportunidad de conseguir uno original de 1972 e impecable. No lo dudó y viajó hasta Mar del Tuyú para comprarlo. Sin embargo, la alegría le duró poco: cuando volvía a Mar del Plata perdió el control del auto y se estrelló contra un poste en la ruta 11.

"Para todos los que han llamado y se están preocupando, estamos vivos, con golpes, fracturas y cortes", escribió en las redes sociales luego de que los medios locales compartieran la noticia del siniestro.





El hecho ocurrió el lunes último por la tarde. Lucas recién había comprado el auto en Mar del Tuyú y volvía rumbo a Mar del Plata, feliz por haber conseguido el vehículo.





En la rotonda acceso a Mar de Cobo, el conductor del auto perdió el control y se estrelló contra una columna de alumbrado. Lucas sufrió distintas lesiones, aunque ninguna de gravedad y fue atendido por el sistema sanitario de Mar Chiquita.





Hubo un importante operativo en la ruta 11, en el que intervino Policía Vial de Vivoratá, Bomberos, Defensa Civil Mar Chiquita y Aubasa, con tareas de prevención y retiro del vehículo.

Al ver las imágenes, muchas personas que conocen a Lucas y sabían que había viajado a comprar el auto se preocuparon. Él contestó a través de las redes sociales cuál era su estado de salud. "Recién lo un auto que quise hace años. Estoy internado en Vidal", explicó.





Luego de leer muchos de los comentarios "absurdos" el fanático prometió no darles el gusto a los que se burlaron por la situación y trabajar para recuperar el Falcon.