Lavalle será sede de una Jornada de economía ganadera

ZONALES

El evento, organizado de manera conjunta con los municipios de Madariaga y Tordillo contará con la disertación del reconocido especialista, Víctor Tonelli. El encuentro, destinado a productores, profesionales y público en general se desarrollará de 8.30 a 15 horas.

Una vez más los municipios de Madariaga, Lavalle y Tordillo realizarán una actividad conjunta relacionada a la ganadería.

“Compartimos una realidad productiva y desde hace mucho trabajamos en conjunto para brindar este tipo de oportunidades para el sector. En este caso el de la producción ganadera” enfatizó el secretario Javier Volpatti, quien además añadió que la jornada es abierta a todos los interesados y NO requiere inscripción previa.

El encuentro dará inicio a las 8.30 de la mañana en la Casa de la Cultura de Lavalle y contará con la disertación de Víctor Tonelli sobre las perspectivas de mercado, comercializaciones y sobre cómo aprovechar la “nueva era de la ganadería”.

Luego disertarán representantes del INTA Chascomús sobre la “incorporación de la recría en campos de cría” y por último la gente de la cabaña Las lilas y el laboratorio Zoetis que van a explicar sobre la mejora genética y los beneficios que pueden traer

Al finalizar está pautado un almuerzo.