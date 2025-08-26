Misterio en Mar del Plata: allanaron la casa de la hija de un jerarca nazi, pero el cuadro robado sigue sin aparecer

ZONALES





Efectivos policiales realizaron este sábado un allanamiento en una vivienda ubicada en Cardiel al 4100, en el barrio Parque Luro de Mar del Plata, en el marco de la causa que investiga el paradero del cuadro "Retrato de una dama", una obra del siglo XVII robada a un galerista judío durante la Segunda Guerra Mundial.





En el domicilio reside una de las hijas del fallecido Friedrich Kadgien, un exfinancista nazi acusado de haber traído la pintura a la ciudad tras el conflicto bélico. La medida fue ordenada por el fiscal federal Carlos Martínez, quien instruye el expediente bajo la carátula de “encubrimiento por contrabando”.





Según confirmaron fuentes judiciales, durante el procedimiento no se halló la obra atribuida al pintor italiano Giuseppe Ghislandi, más conocido como Fra Galgario, pero sí se incautaron elementos de interés para la investigación.





El "Retrato de una dama" pertenecía al prestigioso galerista judío holandés Jacques Goudstikker, quien murió en 1940 intentando huir de la invasión nazi. Más de 1.100 obras de su colección fueron saqueadas por jerarcas del régimen, entre ellos el mariscal Hermann Göring. En 2007, la familia Goudstikker recuperó 202 piezas, aunque la pintura de Fra Galgario permaneció desaparecida y figuraba en la lista oficial de arte robado de los Países Bajos.





La pista que condujo a Mar del Plata surgió gracias a una investigación periodística de medios neerlandeses, que rastrearon la obra hasta vincularla con Kadgien, quien se refugió en Argentina después de la guerra. A más de 80 años del robo, el destino final del cuadro sigue siendo un enigma.