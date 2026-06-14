(VIDEOS SENSIBLES) Tragedia Brasil: Detuvieron seis personas y la Justicia investiga quién debía colocar la cuerda

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La muerte de una joven de 21 años durante una actividad de rope jump en Limeira, en el estado brasileño de San Pablo, abrió una investigación judicial que ahora pone el foco en los responsables del operativo, en los instructores presentes y en los hombres que fueron detenidos tras el accidente.





La víctima, identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas, fue lanzada desde una altura de unos 40 metros en la denominada Ponte do Esqueleto sin que, según la denuncia inicial, se hubiera colocado el sistema de seguridad correspondiente. El episodio quedó registrado en video y generó un fuerte impacto por las imágenes que muestran el momento en que la joven es llevada hasta la plataforma y luego arrojada al vacío.





En las grabaciones difundidas en redes sociales se ve a varios hombres que participaban del procedimiento y que llevaban camisetas de las empresas Entre Cordas e Ih Voei, vinculadas a la actividad. Esos mismos trabajadores habrían estado a cargo de la organización del salto, aunque hasta el momento no quedó claro quién tenía la responsabilidad concreta de colocar la cuerda antes de que la joven fuera lanzada.





Según la versión policial, una persona que presenció el hecho declaró que el equipo de seguridad no estaba instalado al momento del salto. En ese marco, y de acuerdo con lo que se desprende de la investigación, algunos de los involucrados manifestaron haber quedado sorprendidos por la situación y aseguraron que no sabían con precisión quién debía colocar la cuerda antes de la caída.





Tras la tragedia, dos hombres intentaron irse del lugar y terminaron siendo localizados más tarde con ayuda del helicóptero Águia, que debió sobrevolar y rastrillar la zona de mata para dar con ellos. La Policía Militar de Brasil informó que, en total, seis personas fueron detenidas y que tres de ellas permanecen presas mientras avanza la causa.





El procedimiento continúa en manos de la Justicia, que busca determinar no solo cómo se produjo la maniobra que terminó con la muerte de la joven, sino también el grado de responsabilidad de cada uno de los presentes en la actividad, incluidos los instructores y operadores que participaron del salto.





La investigación apunta ahora a establecer quién dio la orden final, quién debía garantizar la colocación de la cuerda y por qué la víctima fue lanzada sin el dispositivo de seguridad colocado. Mientras tanto, el caso sigue generando conmoción en Brasil por la cadena de fallas que terminó en una muerte evitable.