(VIDEOS IMPRESIONANTES) Joven murió tras ser lanzada sin cuerda en un salto de rope jump: qué se sabe de la tragedia ocurrida en el interior de San Pablo

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La muerte de una joven de 21 años durante una actividad de rope jump conmociona a Brasil. María Eduarda Rodrigues de Freitas perdió la vida este sábado por la mañana luego de ser impulsada desde una plataforma ubicada a unos 40 metros de altura sin que estuviera conectada al sistema de seguridad que debía sostener su caída.

El hecho ocurrió en el denominado Puente del Esqueleto, situado en el límite entre las ciudades de Limeira y Cordeirópolis, en el interior del estado de San Pablo. La secuencia quedó registrada en videos tomados por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Quién era la víctima

María Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años y era oriunda de la ciudad de Jandira, en el estado de San Pablo. Había cursado estudios relacionados con educación física y gestión deportiva, y en sus redes sociales compartía frecuentemente publicaciones vinculadas a actividades al aire libre, deportes extremos y contacto con la naturaleza.





Horas antes del accidente había publicado fotografías del lugar donde se realizaría el salto. En tono de broma escribió una frase que, tras la tragedia, generó gran repercusión: “¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar desde un puente?”.

Cómo ocurrió el accidente

Las imágenes difundidas muestran a la joven siendo acompañada por tres integrantes de la organización hasta el borde de la plataforma. Instantes después es impulsada hacia el vacío.

Apenas se produce la caída, se escuchan gritos desesperados de personas presentes en el lugar advirtiendo que la cuerda no estaba colocada. Según la investigación policial, el sistema de seguridad que debía sujetarla nunca fue conectado a su cuerpo y permanecía enrollado sobre la propia estructura de salto.

Equipos del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y de Bomberos acudieron rápidamente al lugar, pero sólo pudieron constatar el fallecimiento de la joven debido a la violencia del impacto.





Qué es el rope jump

El rope jump es una actividad extrema en la que una persona salta desde estructuras elevadas, como puentes o viaductos, utilizando un sistema de cuerdas similar al empleado en escalada.

A diferencia del bungee jumping, que utiliza una cuerda elástica que provoca rebotes, en el rope jump la caída es detenida de forma controlada y luego el participante oscila como un péndulo.

Por tratarse de una actividad de alto riesgo, los operadores suelen aplicar estrictos protocolos de seguridad, incluyendo verificaciones múltiples antes de autorizar cada salto.





Quiénes eran los responsables de la actividad

Los hombres que aparecen en los videos usando camisetas identificadas con los nombres “Entre Cordas” e “Ih Voei” fueron señalados por la Policía Civil como los responsables de la organización del evento.

Según los investigadores, no se trata de empresas formalmente registradas sino de grupos informales de practicantes que comenzaron a organizar encuentros y actividades en distintos puntos del país.

Tres hombres fueron detenidos en flagrancia e identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Vitor de Freitas Gonçalves, de 27; y Maicon Fernandes Cintra, de 42.

Por qué la cuerda no estaba conectada

La principal hipótesis de la investigación apunta a una grave falla humana durante el procedimiento de seguridad.

Testigos declararon que, en el turno de María Eduarda, no se realizó la verificación habitual de los equipos. Una persona que debía saltar inmediatamente después aseguró que los instructores omitieron la revisión final.

La Policía confirmó que la cuerda destinada a sostener la caída permanecía en el piso de la plataforma cuando ocurrió el accidente.

Durante sus declaraciones, los tres detenidos no pudieron explicar cómo ocurrió el error. La delegada a cargo del caso afirmó que los involucrados se mostraron desorientados y no lograron precisar quién tenía la responsabilidad de colocar el equipo ni por qué no se efectuó el control final antes del salto.

El grupo no tenía autorización para operar

La investigación reveló además que los organizadores no contaban con autorización para realizar este tipo de actividades en la zona del Puente del Esqueleto.

A pesar de ello, el evento desarrollado el sábado había reunido a cerca de cien participantes.





Qué delitos se investigan

Los tres detenidos serán investigados por homicidio con dolo eventual, una figura jurídica que se aplica cuando una persona no busca directamente provocar una muerte, pero asume conscientemente el riesgo de que ocurra.

Para la fiscalía, la omisión de los controles básicos de seguridad configuraría esa situación.

La Policía continuará tomando declaraciones a testigos y aguardará los resultados de los peritajes para avanzar con la causa judicial.

Qué dijeron los acusados

El abogado defensor sostuvo que sus clientes son aficionados con amplia experiencia en la práctica del deporte y que nunca habían protagonizado incidentes similares.

La defensa calificó lo ocurrido como una “trágica fatalidad”.

De quién era la responsabilidad sobre el lugar

El Puente del Esqueleto se encuentra bajo jurisdicción federal. La Secretaría de Patrimonio de la Unión informó que colaborará con las autoridades en el desarrollo de la investigación.

Según el Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos, la estructura forma parte del patrimonio inmobiliario de la antigua Red Ferroviaria Federal y actualmente está vinculada al Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes.

Por su parte, la Municipalidad de Limeira anunció que iniciará acciones judiciales contra el Gobierno Federal por presunta omisión. Las autoridades municipales aseguran que durante años enviaron advertencias y pedidos formales para mejorar la seguridad, el mantenimiento y el control de acceso al lugar, sin obtener respuestas concretas.

Mientras avanza la investigación, la muerte de María Eduarda reabre el debate sobre los controles de seguridad en actividades extremas y las responsabilidades de quienes organizan este tipo de eventos.