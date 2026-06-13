(VIDEOS IMPACTANTES) Tragedia en Brasil: una joven murió tras ser lanzada desde un puente sin el equipo de seguridad colocado

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Una joven de 21 años murió este sábado por la mañana en la ciudad de Limeira, en el estado de San Pablo, Brasil, luego de ser arrojada desde una altura aproximada de 40 metros durante una actividad de rope jump sin que tuviera colocado el sistema de seguridad correspondiente.





La víctima fue identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años. Según informó la Policía Militar brasileña, una persona que presenció el hecho aseguró que los responsables de la actividad olvidaron colocar el equipo de seguridad antes de que la joven realizara el salto.





El dramático episodio ocurrió en la denominada Ponte do Esqueleto, un conocido punto utilizado para actividades de aventura. En un video que comenzó a circular en redes sociales puede observarse cómo varios operadores acompañan a la joven hasta la plataforma y la lanzan al vacío. Instantes después se escuchan gritos de desesperación de quienes advirtieron que la cuerda de seguridad no estaba colocada.





Tras el accidente, fueron convocados efectivos del Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), aunque al arribar al lugar solo pudieron constatar el fallecimiento de la joven.





La investigación también reveló que dos de los involucrados escaparon inicialmente de la zona y debieron ser localizados mediante un operativo de búsqueda que contó con la participación del helicóptero Águia de la Policía Militar.





En total, seis personas fueron demoradas por las autoridades y tres de ellas permanecieron detenidas mientras avanza la investigación judicial. El caso quedó a cargo de la Policía Civil de Limeira.





Por otra parte, el municipio de Limeira anunció que iniciará acciones judiciales contra el Gobierno Federal brasileño al considerar que existió una falta de control y fiscalización en la estructura donde se desarrollaba la actividad. Según la administración local, la responsabilidad sobre el mantenimiento, la supervisión y el control de acceso a la denominada Ponte do Esqueleto corresponde a organismos federales.





La empresa organizadora cobraba alrededor de 180 reales por cada salto y tenía programadas nuevas jornadas de actividad en las próximas semanas. Las autoridades intentan determinar ahora las responsabilidades penales y civiles derivadas de una tragedia que conmocionó a Brasil y que quedó registrada en imágenes difundidas masivamente en internet.