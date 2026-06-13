Curiosa polémica en un municipio del conurbano: presentaron un proyecto para cambiar el nombre de la ciudad

Una curiosa polémica tiene lugar en el municipio de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense, a partir de la iniciativa de un exconcejal para cambiar el nombre de la ciudad debido a su “origen británico” .

Marcelo Suárez Nelson , que fue concejal vecinalista entre 2005 y 2009, acercó un anteproyecto al Concejo Deliberante para modificar el nombre del distrito y rebautizarlo “Partido de la Reconquista”.

¿Los motivos? La ciudad toma el nombre del “Hurlingham Club”, una institución de origen británico fundada allí en 1888. En sus instalaciones los socios practicaban el “hurling”, un deporte de origen irlandés. De ahí la denominación.

“El nombre de Hurlingham no significa absolutamente nada, no tiene ninguna traducción. Se supone que se remite también y puede pertenecer a un cementerio olvidado en algún lugar de Inglaterra. Pero es incierto su significado”, expresó Suárez Nelson en los fundamentos de la iniciativa.

Y añadió: “No nos olvidemos que los británicos en nuestro país se dedicaron a la explotación de nuestros recursos agrícola-ganaderos casi exclusivamente a fin de que Argentina sea un país únicamente agro-exportador y llevar nuestros recursos a Londres, utilizando el ferrocarril hacia los puertos para concretar tales fines”.

Este ciudadano citó la Guerra de Malvinas y a los caídos en combate y señaló: “No se puede continuar con una identidad inglesa que no reconoce absolutamente nuestra historia, ni nuestros reclamos, ni nuestra identidad”.

En efecto, en 1982 ya se había impulsado una iniciativa similar para modificar el nombre del partido dada las vinculaciones del distrito con la cultura inglesa.

Actualmente, el municipio de Hurlingham, fundado en 1994 tras la división del viejo partido de Morón, está gobernado por el intendente Damián Selci , de La Cámpora. El presidente del Concejo Deliberante es Miguel Quintero , de Unión por la Patria (UxP).

El distrito fue también un terreno fértil para las internas palaciegas dado el fuerte enfrentamiento que Selci mantuvo con su antecesor en el cargo, Juan Zabaleta , exministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández y actualmente a cargo de un taller mecánico.

La ciudad también fue, por ejemplo, el terreno que vio nacer a la banda de rock Sumo, con Luca Prodan a la cabeza, y de la que luego se desprenderían Divididos y Las Pelotas.

“Paisano de Hurlingham” es, de hecho, uno de los temas más emblemáticos del grupo de Ricardo Mollo e integra el disco La Era de la Boludez (1993).

Fuente: La Nación